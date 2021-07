Charlotte Dujardin blir Storbritannias mest dekorerte kvinnelige olympiske noensinne OL i Tokyo 2020

Dobbelt olympisk mester Charlotte Dujardin har sikret seg plassen som den mest dekorerte britiske kvinnelige olympier gjennom tidene i historiebøkene, og vant bronse i personlig antrekk – hennes sjette olympiske medalje.

Dujardin og hesten hans, Geo, syklet sammen i sitt første OL og danset til den prestisjetunge Grand Prix -fristilen i Tokyo Equestrian Park, og vant gull på Horse Volcano i London 2012 og Rio 2016.

Dujard utlignet sin femte olympiske medalje tirsdag Storbritannias lag vant bronse i dressurfinalen Laura, den avdøde moren til Storbritannia, konkurrerte for Storbritannia ved OL i Barcelona 1992, sammen med 36 år gamle olympiske Carl Hester, 54, og nykommer Charlotte Fry, 25.

Dujardins tre gull-, ett sølv- og to bronsemedaljer ligger foran de fem medaljene som den britiske roveren Katherine Kringer og tennisspilleren Kathleen McCain Godfrey vant.

Det kan være for mye å spørre om den doble olympiske mesteren skulle vinne et tredje gull på en ny hest, men fansenes preferanse var like glad som å ta førsteplassen på scenen etter å ha tatt bronsen.

I kampens siste minutter ventet hun på at resultatene skulle komme for Tysklands Dorothy Schneider -sluttprestasjon – men klarte ikke å ta imot Dujardin.

Den mest imponerende visningen fra Jersey-laget var Jessica van Prido-Verndl med en score på 91,732%, mens DSF Talera vant gull på sin OL-debut. Med 89,657% i Bella Rose II.

Ved stigende temperaturer ga Dujardin et nesten feilfritt syn på den relativt uerfarne Geo, og er kjent under sitt betydelig mindre formelle gresskarnavn fordi han kom til låven sin rundt Halloween.

Hun samlet 88,543% av merkene gjennom en serie stramme og energiske piafs – mens hesten ble samlet og på høye hæler – og kantorpyroider som så på hesten lage en stram sirkel.

Geo, som har inngått samarbeid med Dujardin, Renoi Hart og Carl Hester, startet tre internasjonale Grand Prix under beltet før han dro til Tokyo og hadde ikke noe originalt valg om å konkurrere i det olympiske lekerMen Equestrian GB følte at han var mer egnet for varme og fuktige forhold.

Mindre enn den gjennomsnittlige dressurhesten, står han på bare 16 hender, Dujardin kalte ham tidligere en “lommerakett” og sa “han kan være liten, men han er definitivt sterk”.