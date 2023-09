Charlotte Gainsbourg våget aldri å begå overtredelse i farens hus: «Det var virkelig jobben hennes».

Et langsiktig prosjekt som er satt på pause, utsatt, men endelig satt i gang! Maison Gainsbourg åpner offisielt dørene 20. september. Ingenting har endret seg i denne leiligheten som ligger på 5 bis rue Verneuil. Siden Serges død har datteren Charlotte Gainsbourg sørget for at alt er intakt.

Ved åpningen av Husmuseet snakket han over mikrofonen Frankrike 2. Det er én ting hun aldri tør å gjøre: ta på farens berømte piano. «Det er egentlig meningen med arbeidet hans.»Imaginer forklarer denne ideen om et museum. «Jeg tok opp pianoet da jeg var 9, og da foreldrene mine gikk fra hverandre, var han veldig stolt […] Jeg lærte, men jeg fikk bare spille piano. Selv om hun ble sanger, slo hun seg aldri til ro i farens sted. ikke i det hele tatt. «Et sted gjennomsyret av historie» Siden farens død i 1991 har Charlotte tenkt på museet. «Jeg har prøvd i trettito år, holdt alt ved like, og jeg har denne faste ideen.», hun sier. «Dette stedet er fullt av historie. Han opplevde mye der, han skapte der. Det var et familieliv i det, og det var mange kvinner. Hun foretrakk å tenke på dette stedet som et museum, ikke en kirkegård. Sjekk det ut på LaLibre.be