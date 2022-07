Charlotte Valandre tar et rørende farvel med datteren

Folket og kongefamilien

Skuespiller, sanger og forfatter Charlotte Valandre døde onsdag 13. juli etter å ha gjennomgått en tredje hjertetransplantasjon.

Skuespillerinnen har levd med HIV siden hun var 18 år gammel. Han er en bestselgende forfatter Kjærlighet i blodet (2005) I 2003 sviktet trippelterapien hans hjertet og han måtte søke en transplantasjon. Han ble den første HIV-positive personen som gjennomgikk en hjertetransplantasjon i Frankrike.

I 2008 fikk han et hjerteinfarkt. Nylig kunngjorde han på sosiale nettverk at han venter på en tredje transplantasjon. I en uttalelse skrev hennes datter, søster og far til offentligheten: «Den 14. juni måtte Charlotte gjennomgå en nødoperasjon for å erstatte sitt «andrehåndshjerte», men denne nye transplantasjonen tok ikke og dette tredje hjertet overlevde ikke.. Charlotte Valandrey er faktisk mor til en 21 år gammel jente som heter Tara. På sin Instagram-konto delte den franske personligheten et rørende avskjedsbrev med ømhet adressert til datteren hans.

«Jeg vil le, i marken, ikke langt unna, nattregn eller strålende sol, kall meg vuggesangen min, jeg sover ikke, jeg er våken, jeg elsker deg, min engel, min himmel»Skriver endelig, som nylig spilte hovedrollen i såpeoperaen Tomorrow Is Ours.

Skuespillerinnen, som døde i en alder av 53, gjorde seg bemerket i fransk kino og TV. Mens han ledet A Fate à la Sophie Marceau, ble karrieren hans avkortet da han fikk vite om hiv-statusen hans i en alder av 18. For et år siden spilte hun rødt kyss (1985) som gjorde henne til en stjerne. I 1989, da regissøren fikk vite om sykdommen hans, ble han ikke kastet hvitt bryllup. Skyld det på datidens mistenkelige og feilinformerte samfunn.