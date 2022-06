Charlotte Valandrey ble hjerteoperert: kunngjøringen har nettopp falt

For noen dager siden annonserte Charlotte Valentre på sosiale medier at hun venter på en ny hjertetransplantasjon. Skuespilleren, som har vært med i «Red Kiss», «Cartier Judge» og sist «Tomorrow Is Ours», hadde allerede gjennomgått en transplantasjonsoperasjon i 2003 etter flere hjerteinfarkt.







Hjertet hennes, som hadde vært under behandling for AIDS, måtte byttes ut igjen da hun hadde lidd siden hun var 18 år gammel. Den 14. juni kunngjorde skuespillerinnen en god nyhet. «Tilknytningen min har nå kommet, det er for sent. Det er fantastisk,» skrev han, før han takket de som ba for ham. «De spurte deg. Jeg vil aldri glemme ham. ⁇

I dag er vi lettet over å vite at operasjonen hans gikk bra. Closer avslører denne informasjonen: «Inntil operasjonen er frisk, vil han nå hvile», skriver avisen at «operasjonen fant sted på et stort parisisk sykehus fra kl. 09.00 til 17.00». .