Charlroy kommer tilbake fra Howard-djevelen for å gå tilbake til veggen og kaste ølet

Slående! Ledende i scoringen, bakveggen og foreldreløs av to spillere skadet i første omgang, Charleroy Han fant de mentale ressursene som trengtes for å rette opp og overvinne situasjonen som hadde startet så dårlig Beersat (2-3)

Men så vanskelig det hadde vært! Carolus lå også under 2-1 på 50. plass med to mål செபாவாய் Og Dom (For å oppnå det opprinnelige målet med Gå), Noen flere støttespillere burde ha stolt på det fordi den visuelle tilbakemeldingen var ønskelig.

Men en tilsynelatende harmløs handling og et ondskapssenter கயம்பே, Seriøs Han lurte sin egen keeper til å starte kampen på nytt og tenne sebraflammen på nytt. Oppmuntret av målet til denne troen, scoret Stilins menn KO-målet seks minutter senere, takket være et mål fra Jர்கrgen, som ble satt rett i bane av Knezevic i boksen.

Den eneste skyggen på en kveld, Charleroy vinner til slutt, to dyrebare soldater i den stripete enheten, Loïc Bessile og Hervé Koffi, drar tidlig på grunn av skade.

På rangeringen la Charleroi inn et godt forsøksvis trekk for å sette en stopper for to påfølgende tap. Sebraer er faktisk på PO1s gode vogn, og de har rangert 4., 5 enheter bak Anderlecht. På Beerschot-siden er det ennå ikke ukvalifisert, noe som utvilsomt er flere slag for klubben. Da de hadde en sjanse til å komme tilbake for fire små poeng fra brenningen, lot de 3 gullenheter glippe. For hver uke som går blir spekteret til D1B mer og mer ekte …