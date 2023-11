Chasing the Northern Lights in Norway / Endives

Gastronomi, avslapning… Hver helg kl. 06.50 gir Olivier Poels og Vanessa Za alle de gode tipsene for å gjenoppdage (og gjenoppdage) et produkt, en produsent og en region.

VANESSA En drøm denne morgenen…vi skal jage nordlyset…

Så ikke i Frankrike, selv om vi så noen få fra Pas de Calais til Côte d’Azur tidligere i uken, sjeldne, men det vil garantert skje igjen når solen nærmer seg toppen av aktivitet – omtrent 11 år – dvs. «solar maximum» som lyser opp himmelen på lavere breddegrader enn polene. Nordlysets lekeplass er der magnetfeltet er svakt, slik at partiklene lett kan passere gjennom – så vi drar til Norge for alltid å være sikre på å se dem. Sjekk ut Lenaig, og du bak innlegget ditt, Visitnorways insta bilder!!

Reaksjonen… en eksplosjon av farger, rosa, til og med røde, vanligvis er de grønne?!

Dette skyldes en veldig kraftig solintensitet – så gjør deg klar nå: 2024 er et godt år og det starter nå!!!! Du må nordover til Lappland for å observere dem. Innfallsporten er Tromsø. Det organiseres utflukter og det er enkelt at du har ekte jegere ved rattet. Hvis ikke, er det apper som varsler deg om deres tilstedeværelse: Aurora Alerts eller Norway Lights. Jeg testet i Lappland, … og når du endelig får en, er det så spennende at du blir en skikkelig gutt igjen.

Og er Tromsø bra?

Det er en veldig typisk liten by – dens fargerike hus er overraskende livlige: det er en studentby, en fiskehavn – det er en tidligere hovedstad for hvalfangst – utgangspunktet for polarekspedisjoner – det er et veldig godt designet polarmuseum – og utgangspunktet for observasjon av spekkhoggere i fjordene på en stille hybridbåt. : Prime Explorer.

Vil du dele et annet sted jeg kan tenke meg?

Litt lenger nord i Alta ligger Great White… et miljøansvarlig feriested, med en tredesign, store karnappvinduer… og muligheten til å sove på ishotellet deres. Og når du stille står opp for en lang hundetur… blir den med deg hele livet. Dette feriestedet er Zorisniva.

Du legger informasjonen til oss på flyselskapets listeside, hva anbefaler du?

med Transavia via Oslo eller Bergen. Ellers direktefly til Tromsø med Air France. Litt dyrt.

Endivene

Hva har en klementin, en oransje gulrot og endive til felles?

En grønnsak som ikke finnes i naturen/menneskeskapt

Endivier eller sikori ble oppdaget i Brussel i 1830 under den belgiske revolusjonen / En innbygger i Brussel gjemte sikoriplanter i kjelleren / Etter noen uker vokste bladene / Dyrkingen ble utviklet i 1850 av sjefsgartneren ved det belgiske hagebruksdepartementet . Fellesskap / Ankom Paris 30 år senere under navnet Brussels Endive

Sjeldnere, men bedre, er endive fra åpne felt (mindre bitter).

Oppskrifter: Stekes i smør med appelsinjuice eller/skinke/råsalat

Endiviekrem med parmesan – 1 kg endivie – 30 cl kyllingkraft – 20 cl tung krem – 1 klatt smør – 1 stk parmesan – 1 klype spisskummen – Salt og pepper

Hakk endivene og brun dem i smøret / Tilsett buljongen og kok i 20 minutter / Bland alt sammen med fløten / Parmesanspon / Server med endivekremen, tilsett spon og strø spisskummen / Nyt måltidet!