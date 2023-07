Chatboten ble endelig distribuert i Europa

10:00 ▪

3

min lest ▪ av

Lucas José A.



Bard, Googles chatbot for samtaler, har vært utilgjengelig i Europa siden lanseringen. Faktisk hadde europeiske regulatorer forhindret utplasseringen av verktøyet på det gamle kontinentet ved å påpeke dets mangler med hensyn til beskyttelse av brukerdata. Denne tapsrekka, som varte i omtrent tre måneder, er allerede historie for Google. Faktisk har Mountain View-selskapet annonsert at europeiske brukere nå kan dra nytte av Bards tjenester. Verktøyet tilbyr også nye funksjoner og er tilgjengelig på mange språk.

Google Bard vinner terreng

Stor seier for Google, som hadde sett lanseringen av sin samtale-AI, Bard, blokkert av EU i flere måneder! Etter å ha tilfredsstilt kravene til regulatorene, sa google denne 13. juli at deres chatbot endelig er tilgjengelig i Europa, men også i Brasil. Tilgjengelig i 180 land før denne kunngjøringen, er verktøyet nå tilgjengelig for brukere i mer enn 230 land og territorier.

Denne bemerkelsesverdige utvidelsen har kostet Google noen innrømmelser og garantier for personvern, som det amerikanske selskapets direktør for produktadministrasjon, Jack Krawczyk, vitnet om. «Vi har proaktivt engasjert oss med lovgivere og personvernregulatorer om denne utvidelsen.» Tjenestemannen opplyste også at dialogen vil fortsette med myndighetene etter hvert som produktet utvikles.

Nye funksjoner og nye språk

Sammen med utvidelsen kommer Googles samtale-AI også med nye funksjoner. Disse inkluderer talesyntese, delingsfunksjonen eller til og med endring av tonen i svarene. Brukere kan også feste samtaler for å enkelt finne dem senere. I tillegg tilbyr Google Bard nå muligheten til å utføre spørringer med bilder. Imidlertid er denne funksjonen for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk.

Til slutt kunngjorde Google at dens konversasjons-AI nå inkluderer mer enn 40 språk. Disse er fransk, tysk, spansk, arabisk, kinesisk, hindi og mange andre språk som er utbredt over hele verden.

Med disse store endringene viser Google Bard, ChatGPTs chatbot-konkurrent, tydelig sin ambisjon om å dominere markedet. Vil disse nyhetene være nok til å stjele rampelyset fra Open AI-verktøyet, som allerede nyter stor beryktethet?

