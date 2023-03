ChatGPT, fenomenet kunstig intelligens, øker i «menneskelig» intelligens

«GPT-4 er en utmerket multimediamodell, mindre effektiv enn mennesker i mange virkelige situasjoner, men like god som mennesker i mange profesjonelle og akademiske miljøer,» sa OpenAI i en uttalelse.

ChatGPT har skapt mye spenning, men også kontrovers, fordi det er fritt tilgjengelig for millioner av mennesker over hele verden og brukes til artikler, kodelinjer, scenarier eller for å teste dens evner.

Med GPT-4 lover selskapet at chatboten vil «bli mer kreativ og samarbeidsvillig enn noen gang.»