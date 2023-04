ChatGPT returnerer til Italia

Dette bildet tatt 26. april 2023 i Toulouse viser en skjerm med ChatGPT-logoen.

ITALIA – Blokaden vil ha vart i underkant av en måned. Det kunstige intelligensprogrammet ChatGPT, blokkert inn Italia På grunn av brudd på lovgivningen om personopplysninger er det igjen autorisert på halvøya.

«ChatGPT er tilgjengelig igjen for våre brukere i Italia. Vi er glade for å ønske dem velkommen tilbake og forbli forpliktet til å beskytte deres personlige data.»sa fredag ​​28. april, en talsperson for OpenAI, selskapet som eier ChatGPT.

Det italienske tilsynet for personopplysninger hadde blokkert ChatGPT i slutten av marssom han anklaget for ikke å respektere europeiske regler og for ikke å ha et system for å verifisere alder mindre brukere.

Myndigheten ga også ChatGPT skylden «fraværet av en informativ melding til brukere hvis data er samlet inn av OpenAI (…) med sikte på å «trene» algoritmene som får plattformen til å fungere».

I tillegg, selv om programmet er beregnet på personer over tretten år, «Tilsynsmyndigheten fremhever det faktum at fraværet av et filter for å verifisere alderen til brukere utsetter mindreårige for svar som er absolutt inkonsistente med deres utviklingsnivå.».

et redskap «tillater å verifisere brukernes alder i Italia»

OpenAI publiserer nå informasjon på nettstedet sitt om hvordan «samling» OG «bruker data relatert til trening» og tilbyr en «større synlighet» på hjemmesiden til ChatGPT og OpenAI for personopplysningspolicyen.

Selskapet hevder også å ha laget et verktøy «tillater å verifisere brukernes alder i Italia» når de er koblet til.

De italienske myndighetene noterte seg denne fredagen «fremskritt gitt for å kombinere teknologisk fremgang med respekt for rettighetene til mennesker».

Les mer

ChatGPT dukket opp i november og ble raskt overtatt av brukere som var imponert over deres evne til å tydelig svare på vanskelige spørsmål, skrive sonetter eller skrive datakode.

Spesielt finansiert av datagiganten Microsoft, som har lagt den til flere av sine tjenester, blir den noen ganger presentert som en potensiell konkurrent til Googles søkemotor.

Den 13. april kunngjorde Spania åpningen av en etterforskning av ChatGPT, dagen EU startet en arbeidsgruppe for å fremme europeisk samarbeid om saken.

Se også i The Huff Post :

Macrons tale «kunne vært laget av ChatGPT! «, biter Sophie Binet

ChatGPT-objekt av en CNIL-undersøkelse