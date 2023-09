Chatte på WhatsApp med venner på Messenger? Funksjonen er i gang.

Meta jobber hardt for å forberede seg på fristen satt av EU-kommisjonen under Digital Markets Act.

Det er ikke til glede for hjertet det Mål forbereder nevnte funksjonalitet, men for å overholde loven. Forrige uke definerte EU-kommisjonen flere Meta-produkter som «gatekeepers». Det vil si tjenester som hindrer at konkurrenter dukker opp gjennom deres hegemoni og kontrollen som deres eiere utøver over dem. Blant tiltakene som vil bli iverksatt med bøter: å legge til rette for interoperabilitet mellom tjenester og tilgangsleverandører. Hvem sin handling, tro nettstedet WABetaInfo.

En betaversjon er nå tilgjengelig

Nettstedet som spesialiserer seg på å analysere kildekoden til WhatsApp betaversjoner deler sin oppdagelse av versjon 2.23.19.8. I denne delen kalt «Tredjepartchatter» (Tredjeparts chat på engelsk) har dukket opp – men er ikke tilgjengelig uten manipulasjon, spesifiserer Kanten.

Foreløpig er denne nye skjermen tom og kan ikke samhandles med. Men øyeblikket gir lite rom for tilfeldigheter: Tiden tikker for Meta, som kun har frist til mars 2024 på å overholde Digital Markets Act (DMA), med straff for å pådra seg en bot på opptil 10 % av selskapets globale omsetning. .

Men konturene av denne fremtidige funksjonaliteten er fortsatt uklare. Vil vi kun kunne chatte, via WhatsApp, med folk som bruker andre Metamessaging-tjenester (Messenger, Instagram)? Eller vil tredjepartsapper som Signal og Telegram også være inkludert? Det er mange spørsmål Meta vil måtte svare på de neste ukene, om ikke annet for å sikre at tiltakene oppfyller forventningene til EU-kommisjonen.

DMA: den store omstruktureringen av alt innen teknologi

Europa kom på andreplass når det gjelder regulering forrige uke. Ved å tydelig utpeke selskaper og tjenester som anses som «portvoktere» og true med en høy bot, sikrer du at det blir gjort innsats. Men vil de bli gjort bra?

WhatsApp brukes månedlig av mer enn 2,7 milliarder mennesker, og kryptering av utvekslinger er et ikke-omsettelig argument. Kan vi ikke frykte at Meta, når han skynder seg å følge kommisjonen, vil neglisjere visse aspekter av sikkerheten og at private utvekslinger vil bli kompromittert?

Å bevege seg lenger bort fra Meta, vil DMA snart kreve at produsenter gjør det smarttelefoner Hold deg til minimum når det kommer til forhåndsinstallerte apper. En god ting… men husk at disse produktene ikke lenger vil bli levert helt nøkkelferdige. Alle må selv installere en nettleser, e-postapplikasjon, skytjeneste osv.