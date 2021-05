‘Chelsea’ ankommer Istanbul for å vinne Champions League, Tuchell | Champions League

Chelsea håper å slå Manchester City etter å ha satt All-England Champions League-finalen En rekord totalt 3-1 seier Mot Real Madrid.

En kamp fra europeisk stolthet etter Chelsea, Timo Werner og Mason Mountain sine mål fikk Madrid til å avslutte sesongen med to pokaler på Stamford Bridge. De dominerte på begge ben mot de spanske mestrene, og da de gjenopptok kampen med Pep Cardiolas lag i Istanbul 29. mai i forrige måned, tror Touchel at hans side vil ta tillit fra å vinne FA-cup-semifinalen mot City.

“Det gir oss en god følelse, det gir oss selvtillit,” sa Tuchel. “Vi spilte på kanten av den semifinalen, og vi brukte den fordi Bayern München, med Manchester City, er nøkkelen. Det høyeste nivået du kan møte.

“Vi har disse store utfordringene i Premier League. Vi kom veldig sterkt ut av det, så vi vil komme til Istanbul med tillit og positiv energi. Det er ingen skadde spillere. Uten en av deltakerne vil vi komme til Istanbul for å vinne . “

Chelsea, som møter Leicester i FA-cupfinalen 15. mai, har vært enestående siden utnevnelsen av Toussaint i januar. De har steget til fjerde i Premier League, og de overgikk svake Madrid, og skapte utallige muligheter før de sørget for at Touchel var den første manager som kom til finalen med to forskjellige klubber i påfølgende sesonger.

Hurtiginnføring Alle engelske europeiske finaler Vise fram 1972 UFA Cup: Tottenham 3-2 Wolves Den første hel-engelske finalen var for snart 50 år siden. Spurs vant 2-1 på Molineux på første bane, med Martin Civers som scoret begge målene. Alan M ல்ல ller fremhevet videre Tottenham i andre omgang, og de fortsatte å bryte Dave Vauxhalls balanse på White Heart Lane. 2008 Champions League: Man Utd 1-1 Chelsea (6-5 penner) Ess sett over hele verden som John Terry går glipp av en sjanse til å forsegle Chelseas første Champions League-tittel i en straffesparkkonkurranse. Edwin van der Char deretter Nicolas Anelkas straffe forseglet Uniteds tredje europacup. Kampen endte 1-1 etter 120 minutter i Moskva, med Cristiano Ronaldo og Frank Lampard som scoret. 2019 Europa League: Chelsea 4-1 Arsenal Chelsea vant avgjørende dette London-derbyet i Aserbajdsjan, ledet av den tidligere skytteren Oliver Groot. Da Arsenal gikk glipp av Champions League-plassen, scoret Eden Hazard to ganger og satte Petro foran på Chelseas fjerde, med Alex Iwobi som scoret et trøstemål. Champions League 2019: Liverpool 2-0 Tottenham En annen All-Premier League-affære i 2019 fikk Liverpool til å vinne sin sjette europacup i Madrid, og tapte mot Real Madrid i finalen ett år senere. Mo Salah satte Liverpool foran fra straffemerket to minutter senere, men Jurgen Klopps side kunne feire til Divak Origi (bildet) scoret det andre målet sent. B.A. Foto: Robbie J. Fart – AMA / Getty Images Europa

Tyskeren overtok Paris Saint-Germain da de tapte mot Bayern München i fjor. “Dette er nok en energisk forestilling,” sa Tuchel. “For en ånd. Vi måtte lide i første omgang, for en reaksjon i andre omgang.

“Hodene er aldri nede selv etter store muligheter. Vi var alltid positive, vi angret aldri på det, så det var fantastisk. Arbeidet er ikke gjort ennå. Vi er i to finaler nå.”

Chelsea, som er i finalen for første gang siden 2012, må ha sett Madrid lenge før Mount sene mål. “Det er et tøft spill,” sa Mount. “Det burde vært fem av oss. Det burde ha gått 20 minutter før jeg scoret. Vi ønsker å gå til hver kamp for å vinne den. Men det er ikke slutt, det er ett spill igjen. Det kommer til å bli et fantastisk spill.”

Touchel var full av angst da perspektivene hans vendte sjanser i andre omgang. “I noen minutter tror jeg at jeg kunne ha vært mer negativ enn spillerne mine,” sa han. “Vi spilte på kanten, men innflytelsen fra spillerne mine var stor for meg. Jeg så aldri en endring i kroppsspråket. Vi var positive og veldig modige. Vi angret ikke på ting.

“Det er en stor reaksjon. Real Madrid, De kunne alltid score et mål, men igjen klarte vi å holde nullen. Det var flott med en sterk keeper og gutta som virkelig var fast bestemt på å forsvare. Vi likte det dårlig. “

Det var en skuffende natt for Madrid. Eden Hazard slet da han kom tilbake til Stamford Bridge, og Zinedine Zidane, som ble stilt spørsmål om fremtiden, hadde ingen klager over hans sides nederlag.

“Vi prøvde, Chelsea var den beste siden i dag,” sa Madrid-sjefen. “Jeg må gratulere spillerne mine for det vi gjorde Champions League Denne sesongen har ikke vært lett. “