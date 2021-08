Chelsea kommer til å forhandle en ny avtale med Trevo Solo etter at Thomas Duchess sa til den unge forsvareren at han ikke ønsket å sende ham på lån denne sesongen.

Etter en rekke sterke skudd i forrige sesong, gikk Saloba videre til Tussauds ‘planer og manageren bestemte seg for å beholde ham på seniorlaget. 22-åringen fikk øye på Chelsea-seieren i Super Cup mot Villeriel, og han leverte nok en fantastisk oppvisning etter at han debuterte i Premier League mot Crystal Palace forrige helg. En 3-0 seier På siden av Patrick Vieira.

Touchel har gjort det klart at han er en fan av Salopa, som vil være mindre enn to år på sin nåværende kontrakt. Unggutten, som har lånt fra Ipswich, Huddersfield og Lorient, var fast på høyre side av Chelseas bakre tre og er flink til å gi dekning på sentral midtbane.

Til tross for den utmerkede oppvisningen mot palasset, hadde Chelsea fortsatt en sjanse til å sende Salopa i gjeld. Han hadde interesse fra flere Premier League -klubber, mens Lille og Valencia overvåket tilstanden hans. Chelsea har vært på jakt etter defensiv forsterkning i sommer og ønsker å signere i Jules County i Sevilla. Kontrakt for nedtelling Forsinket Chelseas kamp for å selge Kurt Sama har bevist at lønnskravene er for høye for West Ham.

Salopas utseende har imidlertid gitt Tulsa et annet alternativ. Hertuginne møtte London onsdag og lovet Salopas fremtid, og klubben søker nå en ny avtale med ham.

Chelsea har sendt Emerson Palmer til et sesonglån Leon. Avtalen inkluderer ikke muligheten til å kjøpe venstreback fra den franske klubben Italia neste sommer.