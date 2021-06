Chelsea News: Harry Kane ‘Mason Mason’ og Thomas Tuchel ‘Love’ Goal

Tottenham-kaptein Harry Kane roser Chelsea-stjernen Mason Mount (Bilder: Sky Sports / Getty)

Tottenham Spiss Harry Kane ‘Elsker’ Chelsea Midtbane Mason Mount Han roste også Texlan Rice, Thomas Tucsons overføringsmål.

Han likte nok en spennende kampanje på Mount Stamford Bridge, som hjalp Blues til å bli nummer fire i Premier League og vinne en andre Champions League-tittel.

Til tross for sin fenomenale fremgang i West London, hadde Mount sine kritikere i begynnelsen av sesongen, og Kane er glad for at hans lagkamerat i England kalte dem mil under kampanjen 2020-21.

‘Jeg elsker bordet som spiller,’ sa Kane Det ene med det andre. ‘Alle snakker om ham nå, men det var et par spørsmål om ham, og om han skulle spille foran noen andre spillere.

‘Men han er best, han er så god på ballen, han er en skikkelig plage fra ballen. Slik vi vil spille ball med England og trykke og vinne, vil det være veldig relevant for oss.

‘Han er en veldig jevn fyr, han jobber veldig hardt. Han er stille, men han er ikke redd for å snakke på banen. Jeg er glad han gjør det han gjør og viser seg å være mye galt. ‘

Englands kaptein Kane har berømmet en spiller som kan gjøre overgangen til Chelsea i sommer: West Ham-stjernen Rice.



Den engelske spissen Kane roser også West Ham-esset Declan Rice (Bilde: Getty)

Tidligere Blues-sjef Frank Lampart var opptatt av å bringe Rice til Stamford Bridge i fjor, og erstattet ham med en 22 år gammel fan av Thuchel.

“Jeg føler med desember, han forbedret seg definitivt i fjor eller så,” la Kane til. ‘Du kan se hans status og måten han går på i karrieren.

‘Han er mer selvsikker. Han var med oss [England] For en stund nå og rundt arenaen og på banen gir han stemme, han trekker spillere hit og dit.

‘Dette er en god del av spillet hans. Han kan lett være et senter i måten han leser og tørker spillet på. Han er en fantastisk spiller. ‘

