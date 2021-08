Chelsea signerer Teclan Rice midtbanebytte da Thomas Touchel ønsker å bli med på laget

Slutten på overgangsvinduet nærmer seg med stormskritt, og det sies at Chelsea marsjerer et dristig trekk for en av Englands ledende stjerner.

Etter Romelu Lukaku Blues ‘andre sommerkontrakt og ble den nest mest verdifulle spilleren i Premier League i forrige uke, leter Thomas Tuchel nå etter ytterligere forsterkninger.

Selv om Chelsea vil trives med å passere Crystal Palace på lørdag, håper de å styrke laget før siste dag 31. august.

En midtstopper er fortsatt en prioritet, og Jules County i Sevilla er fast på radaren.

Declan Rice har blitt koblet til et skifte til Stamford Bridge i sommer etter sin beste kampanje i West Ham United og Euro 2020 i Storbritannia.

Men, Eurosport Dean Jones sier at Chelsea har et øye med Bellingham, som har trivdes på Portugal Dortmund tidligere.

18-åringen spilte på 46 opptredener for svart og gult, og scoret 4 mål da han vant DFB-banen etter en 4-1 seier over RF Leipzig.

Etter å ha imponert for sitt land på EM da han ble kalt, er det ingen tvil om at Bellingham har en flott fremtid i spillet og snart vil se ham i Chelsea -skjorten.

“Jeg har snakket om Jude Bellingham tidligere, og det er interessant,” sa Jones Fotballterrasse Podcast.

“La oss se hva som skjer i Dortmund denne sesongen under Marco Ross.

"La oss se hva som skjer i Dortmund denne sesongen under Marco Ross.

“Jeg vet at han er begeistret for prosjektet der, han blir definitivt bedre som spiller. Men Chelsea har et øye med Jude Bellingham.

“Hvis Declan Rice av en eller annen grunn ikke virker.”

Chelsea må kjempe med konkurransen fra Manchester United, og Ole Gunner viste interesse for spilleren etter at Soulscaker var i nærheten av å signere i fjor.

Han møtte Sir Alex Ferguson på treningsleiren i Baringham Carrington, men til tross for den praten bestemte han seg for å flytte til Dortmund.

Siden en avtale for Rice er tøff, kan Blues nå flytte til Bellingham, men det avhenger i stor grad av den tidligere situasjonen.

Tiden vil bare vise om Chelsea vil flytte til en midtbanespiller, ettersom fylket vil være hovedmålet før vinduet stenger.