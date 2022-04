Southampton 0-6 Chelsea

Mål: Alonso (8Og), Mount (16Og54Og), Werner (21Og50Og) Og Howards (31Og) For det Blues

Når Benzym Ikke der, Blues De danser.

Tre dager etter det tunge nederlaget mot Real Madrid kom Chelsea seg. På St Mary’s Stadium gjorde Thomas Toussaints menn det korte arbeidet til en Southampton, som tilsynelatende bestemte seg for å forlate gapet (0-6). Alene på straffemerket kontrollerte Mason Mount først fra brystet og gjorde Alonso til en starter. (8Og0-1). Engelskmannen doblet deretter løpet, med et lavt skudd ved overflateinngangen (16Og0-2). Som demonstrerte at det var enkelt for londonerne, utnyttet til og med Timo Werner – som hadde tapt to ganger strake i starten av kampen – en gave fra Ward-Brass for å til slutt score sesongens andre mål i PL. (21Og0-3). Etter tidligere Leipzigs nye innlegg ble det garantert surt for Southampton da Howard ringte, og også han ristet nettet. (31Og0-4).



Etter pausen fortsatte massakren. Werner ga faktisk franskmannen N’Golo Kanté et dobbelt århundre i hardt arbeid (50Og0-5)Etterfulgt av Strait by Mount (54Og0-6). Spøkelsene på 9-0 skapt av Leicester og Manchester United så ut til å dukke opp igjen senere. Hellige. Men Chelsea nøyde seg med å snurre i Madrids syn og taklet stille utfallet av kampen. De Blues Dermed sikret Southampton sin plass på pallen, med tilstedeværelsen av tolv poeng i rød sone, og Southampton går anonymt mot slutten av sesongen.

Oppkjøpsaksjon for noen, åpne dører for andre.

Southampton (4-3-1-2): Forster – Livermento (lite bein, 72Og), Bednarek, Salisu, Walker-Peters-Ward-Pros, Romeo (Valerie, 36Og), Armstrong (Diallo, 46Og) – Elyounoussi – Armstrong, Adams. Trener: Ralph Hassanhood.

Chelsea (3-4-3): Mendy-Christensen, Silva (James, 63Og), Rudiger-Loftus-Seek, Conte, Kovacic, Alonso-Mount (GH, 68Og), Howards (politiet, 46Og), Werner. Trener: Thomas Tuchell.