Chelsea, Tottenham konkurrerer om Sergio Aguero

Chelsea og Tottenham Hotspur er interessert i å signere Sergio Aguero, som er opptatt av å forlate Barcelona etter Lionel Messis avgang.

I følge en funksjon i den spanske butikken OverføringerChelsea og Tottenham er opptatt av å signere Sergio Aguero fra Barcelona før de lukker sommerovergangsvinduet. Den argentinske pioneren Lionel Messi skal angivelig forlate Camp Nou etter avreise.

Sergio Aguero kom til Barcelona først ved overgangsvinduet etter at Manchester City -kontrakten hans gikk ut. Den argentinske seniorpioneren tilbrakte et tiår med Premier League -gigantene og scoret den beste poengsummen noensinne, Rekord 260 mål og 73 assist på 390 kamper.

Imidlertid er det mye rapportert at Aguero fortsetter å føle seg utenfor Lionel Messis sjokkutgang fra Barcelona. Som et resultat vil han forlate Barcelona og lete etter en annen klubb, som nå har vekket interesse fra Chelsea og Tottenham Hotspur.

Chelsea er allerede klar til å signere en spiss i form av Romelu Lukaku i sommer. I tillegg til den belgiske spissen har imidlertid Thomas Touchel to naturlige spisser i form av Tommy Abraham og Timo Werner. Etter at Abraham forlot Stamford Bridge før sommerens overgangsvindu stenger, er det ikke vanskelig å se hvorfor Chelsea ønsker å hente inn en spiss.

For dette formål er Aguero et potensielt mål for Blues, som kan være en backup for Lukaku når han legger til bunter med mål i prosessen. Ifølge Tottenham kjemper de hardt for å beholde Harry Kanes tjenester Stort sett knyttet til La Toro Martinez Englands kaptein slutter seg til Manchester City.

I alt dette, hvis Nuno Espirido Santo navngir systemet 3-5-2, vil Aguero være en kandidat sammen med en av de to angriperne nevnt ovenfor. Imidlertid vil en 3-4-3-preferanse bare være et alternativ for Tottenham foran Barcelona.

Når alt det er sagt, er det svært lite sannsynlig at Aguero forlater Barcelona til tross for alt som skjedde i forrige uke eller så, når man tar hensyn til virkeligheten. 33-åringen har seg selv Han innrømmet overfor Barcelona -fans at han ikke hadde vært borte i minst et årSå det ser ut til at Chelsea og Tottenham burde sett sikta andre steder på jakt etter en angripende kombinasjon.