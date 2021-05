Chelsea vil kunngjøre den første sommeroverføringen ettersom kontrakten for spissen er bekreftet

Chelsea ser ut til å være i ferd med å signere sommerens overgangsvindu.

De blå har blitt koblet til en rekke spillere da hovedtrener Thomas Tuchell hever laget sitt før 2021/22 sesongen.

Romelu Lukaku, Earling Holland, Nicholas Chool og Gianluigi Donaruma er bare noen få navn som kommer til Stamford Bridge på et eller annet tidspunkt om sommeren.

Imidlertid er alle disse navnene utenfor tvil Chelsea Sterk og nesten helt sikkert Premier League-tittelrivalene neste sesong, spilleren de ser ut er en for fremtiden.



Jayton Werham har vært under etterforskning i en måned med Chelseas ungdommer – som scoret et mål for U18 mot Aston Villa 10. april – som ser ut til å ha vunnet en fast avtale.

Alan Dawson, en 17 år gammel manager i National League-laget Walking, har bekreftet at kontrakten hans med det ikke navngitte Premier League-laget er over.

“Ja, jeg håper ting er over,” sa han Hever YouTube-kanalen. Jeg tror ikke de vil markedsføre det massivt, men jeg håper alt er i orden og det trenger tillatelse fra Premier League.

“Jeg tror ikke det er noen problemer med dette, jeg tror jeg skal fullføre alt, lykke til til fyren. Han burde gjøre det uansett hvilken klubb han går til.

“Hver dag vi tror det er over, uansett hva det er i dag, kan vi ikke si navnet, men for å være ærlig tror jeg alle vet det uansett.

“Men lykke til til babyen nede, jeg håper han presterer bra, jeg håper han gjør det veldig bra. Det er bra for ham, jeg tror han har et par år å sparke.

“Rettferdig spill for gutten.

“Jeg tror det er over, men jeg tror du må få tillatelse fra Premier League når du drar dit. Det er den eneste vanskeligheten, jeg tror alt annet er over.”

Wareham er under etterforskning i Chelsea, det er naturlig å anta at det er klubben Dowson refererer til, og han har avslørt at han er i samtaler om en overgangsavgift.

“Han har vært her i noen år nå, så vi forhandler, vi gjør det samme, jeg håper de er rettferdige,” la Dowson til. “Spesielt hvordan er de seks første klubbene i øyeblikket, [they’ve] Var ren, noe som ville være veldig bra fordi vi ville fortelle alle hvor flotte de er.

“De har vært rettferdige. Vi har vært veldig gode mot dem, så vi håper de også vil være veldig gode.”

Det gjenstår bare for Werham å signere kontrakten og Chelsea for å kunngjøre avtalen.