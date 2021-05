Cheney etterlyser en kriminell etterforskning av Trump i sitt første intervju siden han ble sparket

Representanten Liz Cheney, som ble avsatt fra sitt GOP-kongresspresidentskap onsdag, har bedt om en kriminell etterforskning av tidligere president Donald Trump for å ha ansporet til det dødelige hovedstadsopprøret 6. januar.

I et intervju med NBCs Savannah Kudri Vis i dag Torsdag sa Cheney at hun var “ikke overrasket” over fjerningen av den republikanske konferansestolen. GOP nå selv “for å avgjøre om et parti er når vi skal taluvap sannhet” finner seg selv, la han til.

Han beskrev Trumps grep om det republikanske partiet som “farlig” og en “personlighetskult” og sa at det var et “svik” å se ham prøve å brenne ned partiet og det amerikanske demokratiet i et forsøk på å gjenvinne makten.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Han kommer tilbake til makten og styrter demokratiet, sa fru Cheney.

Til tross for at hun ble utsatt fra sitt presidentperiode etter at republikanske kolleger stemte for å avskjedige ham, sa Cheney at hun fortsatt hadde “hengivenhet” for sine kolleger.

Khudri spurte hva som hadde endret seg siden den siste republikanske avstemningen ledet av Cheney, som vant GOP-kongresset 145 til 61.

“Av grunner som jeg ikke forstår, har ledere i partiet mitt besluttet å omfavne den tidligere presidenten som utførte angrepet,” sa Cheney om opprøret.

Fru sa at hun støttet kriminell etterforskning av Trump.

“Jeg tror det amerikanske folket trenger å vite,” sa han til Kudry. “Selvfølgelig vet vi at den tidligere presidenten gjorde en hvilken som helst president, bør prøves på en kriminell måte.”