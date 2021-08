Chennai-baserte AquaConnect er oppført på Forbes Asia 100 ‘Watch’ -listen

Aquaconnect, Indias ledende oppstart for akvakultur, er oppført på ‘Watch List’ i Forbes Asia 100 -lanseringen. Forbes-listen viser søkelyset til betydelige små selskaper og oppstart i Asia-Stillehavsregionen.

Listen inkluderer 2 oppstart for oppdrett og andre oppstart i 10 divisjoner i 17 land og territorier i Asia-Stillehavsregionen.

AquaConnect ble grunnlagt i 2017, og er en pioner innen data- og teknologi-aktivert vannbruk i India. Det er et initiativ for akvakulturteknologi i full lag som samarbeider med reker og oppdrettsbønder for å forbedre oppdrettsproduktiviteten gjennom AI og satellitt fjernmålingsteknologi.

Aquaconnect har som mål å fremme bærekraftig havbruk blant oppdrettssamfunn og jobber med 35 000+ bønder i forskjellige delstater i India. Selskapet jobber med å skape markedsledninger, skikkelig økonomisk og forsikringstilgang for indiske vannbønder.

Rajamanogar Somasundaram, administrerende direktør og grunnlegger, Aquaconnect, sa: “Jeg er glad for å kunngjøre at vi er en av få indiske EJEC -oppstarter som er inkludert i” Famous Forbes Asia 100 Watch “-listen. Funnene er rettet mot å forbedre ytelsen til Indian Fisheries Value Chain, som fremmer bærekraftig og ansvarlig produksjon og forbruk av den indiske sjømatindustrien. Vi har økt teknologisk adopsjon blant 35 000 indiske vannbønder og fremmet bærekraftig oppdrett i alle kulturelle aktiviteter for å forbedre produktiviteten og inntekten. Det handler om å fremme bærekraft og forbedre verdikjeden med ansvarlig produksjons- og forbrukspraksis, ”la han til.

I tillegg til gårdskonsulenter og en nettbutikk for utstyr og utstyr, tilbyr Aquaconnect et nettverk av finansiering, forsikring, markedstilkobling og tilkobling av bønder til potensielle kunder. Selskapet samlet inn 4 millioner dollar i serie A -runden ledet av Repride Partners og Florish Ventures i juli. AgFunder og 6G Capital deltok også i denne runden, sammen med eksisterende investorer Omnivor og Hatch-Norway.

AquaConnect har hovedkontor i Chennai og ble grunnlagt i 2017 av Rajamanogar Somasundaram. Det er et fullverdig akvakulturteknologiinitiativ som samarbeider med reker og oppdrettsbønder for å forbedre landbruket og markedstilkoblingen gjennom AI og satellitt fjernmålingsteknologi.

Aquaconnect har som mål å fremme bærekraftig havbruk blant oppdrettssamfunn og jobber med 35 000+ bønder i forskjellige delstater i India. Aquaconnect er finansiert av HATCH-Norway, Omnivore, Indias største risikokapital i Acridech, og Japans Repride Partners & Prosperous Initiatives.

Aquaconnect har blitt anerkjent som Global Transformation Idea 2020 av Fast Company. Selskapet er en innovatør i sjømatfunnprogrammet og akselererer den norske sjømatfunnklyngen. Aquaconnect er Platinum -vinner av World Bank Groups Agricultural Insurance Program.

(For å få vårt e -postpapir på WhatsApp daglig, vær så snill Klikk her. Vi lar deg dele PDF -filer med papir på WhatsApp og andre sosiale medier.)

Skrevet: Torsdag 12. august 2021, 16:33 IST