Chief Production Officer Masamichi Okada, Energy News, ET EnergyWorld

Toyota Motor Corporation vil sikte på å gjøre alle sine globale anlegg karbonneutrale innen 2035, sa en toppsjef fredag ​​og gikk videre med det 15-årige målet som begynner i 2050.

Toyotas produksjonsansvarlige Masamichi Okada sa at bilprodusenten først vil fokusere på å introdusere ny teknologi for prosesser som maling, belegg og støping.

“På denne måten vil den fokusere operasjoner med høyt CO2-innhold på å redusere CO2-utslipp så mye som mulig, eller til og med eliminere CO2-utslipp,” sa Okada i en online briefing.

“Ved å identifisere disse områdene vil vi fokusere ressursene våre og tro at dette vil bidra til å forkorte tiden til vi kan oppnå karbonnøytralitet,” sa han.

Han la til at bilprodusenten også ville vurdere å ha energikilder på stedet og utenfor stedet det kunne stole på for fornybar energi.

Ettersom presset øker globale bilprodusenter for å redusere utslippene, sa den tyske luksusbilprodusenten BMW at fabrikkene i Kina planlegger å nå karbonneutralitet innen utgangen av dette året, mens Ford også har som mål å forsyne alle sine fabrikker med fornybar energi fra innenlandske kilder innen 2035 .

Toyota har de siste årene sagt at elektriske kjøretøyer (EVs) vil spille en større rolle for å redusere utslipp, men at andre løsninger bør brukes, for eksempel hybridbiler eller langsomt solgte hydrogenbiler.

For å oppnå karbonnøytralitet, tar Toyota sikte på å ha en rekke alternativer, sa Okada og la til at bilprodusenten ønsker å jobbe med og montere flere modeller av elektriske biler samtidig.

“Vi vil dra nytte av vår erfaring og kunnskap vi har fått gjennom årene,” sa han.