Chloe Valentini «Frustrert over siste nederlag til Norge»

Er du i humør for revansje etter to finaler mot Norge i EM 2020 (20-22) og VM 2021 (22-29)?

Personlig har jeg aldri slått Norge i en finale, selv om jeg har spilt i dem, og jeg har alltid tapt. Jeg vil ikke snakke om hevn, men jeg skal gjøre alt jeg kan for ikke å miste den igjen, for jeg er skikkelig syk. Jeg vil vinne, jeg vil bli verdensmester. Vi slo dem i gruppespillet (23-24, i Trondheim), men det har ingenting med dette å gjøre, problemet er en helt annen. Det vil bli ytterligere press, og det er opp til oss å bruke det til å fortsette videre.