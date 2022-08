Chow angrer ikke på at han forlot Alpine

Kaoset skapt av det ødelagte forholdet mellom Oskar Piastre og Alpine får Guanyu Zhou til å tenke at det er bedre å forlate laget.

Den kinesiske sjåføren var medlem av Renault Sport Academy, som ble Alpine Academy da han kjørte i Formel 2 i 2021.

Blant de andre protesjene til den franske produsenten som dukket opp i fronten av Grands Prix, vil vi nevne Piastre og dansken Christian Lundgaard, som valgte å dra for å prøve lykken i IndyCar for et år siden.

Men Esteban Ocons kontrakt med det alpine F1-laget er forlenget til 2024, og tilstedeværelsen av den fortsatt konkurransedyktige Fernando Alonso gir lite håp om opprykk for den unge sjåføren.

«Det var ikke lett å forlate Alpine, men jeg er glad jeg gjorde det, for hvis jeg hadde blitt et år ekstra, ville jeg sittet fast som Oscar Piastre nå. Guanyu forklarer. En sjanse kom med Alfa Romeo, og det var den riktige avgjørelsen. »

«Jeg er fullstendig frigjort, Han bekrefter. Alt fungerte bra ettersom kontrakten min gikk ut på slutten av fjoråret og det var begge parters ønske om å fortsette, men Alpine kunne ikke tilby meg denne muligheten med Alfa Romeo. »

På tredjeplass i fjorårets FIA F2-mesterskap bak Piastre og Ferrari-reserven Robert Schwartzman, er Zhou på vei til å ha en god første sesong i F1 sammenlignet med sin veteranlagkamerat Valtteri Bottas: logisk sett burde han stable opp til 2023. .