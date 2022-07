Chris Marks erstatter Zari i presentasjonen av showet «Good Singers» på TF1.

I oktober i fjor fikk vi vite at Zari skulle forlate TF1-laget, der han hadde blitt et av de sterkeste ansiktene. Skuespilleren kunngjorde sin avgang for France 2. I avisen «Le Parisien» kunngjorde han om ledelsen av fransk fjernsyn: «Han ga meg et flott kunstnerisk tilbud. Vi har skjønnlitterære prosjekter.

Danseren Chris Marcus vil ta kontroll over showet der to kjendisteam må skille de gode fra de dårlige sangerne. Chris Marks deltok tidligere som etterforsker. «Nei! Det er offisielt, nå arrangert på TF1 og sendes den første Good Singers-bonusen fredag ​​12. august! «, skrev han på Instagram. «Jeg er veldig glad. Jeg håper du liker det, og jeg gleder meg til å vise det til deg”.

Dette er ikke første gang at den historiske juryen til «Dancing with the Stars» er vertskap for et program på TV. Verdens Salsa-mesteren hadde allerede presentert «Tahiti Quest» i Gulli i 2019. «Good Singers» blir imidlertid hennes første show som programleder på TF1. Det gjenstår å se om han vil lykkes med å øke spillets seertall. Den siste episoden i Frankrike i august i fjor trakk kun 2 millioner seere.