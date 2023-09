Christelle Victim of the «Mysterious Key», fenomenet som eksploderte i løpet av et år: «Første reaksjon? Panikk»

Kristel fikk en (veldig) ekkel overraskelse da hun la merke til at Angie hadde enHan kuttet strømkontrakten min«.»Jeg skjønte at det hadde gått to måneder siden jeg mottok mine energiavdragsregninger. Jeg gikk til kundeområdet mitt, på nettsiden og der så jeg at kontrakten min ikke er aktivDenne beboeren betror seg til Mettet.

«første instinkt? panikkHun legger til med en nervøs latter. Uten å kaste bort tid ringte Kristel leverandøren sin. En fantastisk samtale fulgte.De fortalte meg at jeg gikk videre. Jeg sa nei, jeg har bodd på samme sted i åtte år. Så fortalte de at jeg ba om å bytte leverandør. Jeg sa nei, fortsatt nei«.

Les også «Vi vil se avgang fra viktige belgiske industrier»: Vil energiprisen og mangelen på subsidier føre til tap av arbeidsplasser?

Til slutt fikk jeg vite at en tredjepart sendte inn forespørselen. «Jeg ba dem vise meg bevis på forespørsel om kansellering av kontrakten, men de fortalte meg aldri hvem som er personen bak denne forespørselen«Han fortsetter å varsle oss.»Jeg ba dem om å reaktivere den kontrakten, noe de aldri ønsket«.