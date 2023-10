Christian Benteke om Eden Hazard: «Han var mer i en verden der du måtte gi et bestemt bilde»

Christian Benteke møtte Eden Hazard under sine første kamper med det belgiske under-17-laget. I begynnelsen av mai 2007 deltok de i Euro-seksjonen organisert i Belgia. De ble slått ut i semifinalen mot David De Geas Spania, men Hazard ble allerede lagt merke til for talentet sitt og var kjent for det han gjorde.

Benteke, trettifem dager eldre, fant den allerede ubekymrede Eden med et multesnitt. «Da vi var på ungdomslandslaget, gikk vi inn i debatter med mange drømmer i tankene. Disse øyeblikkene er veldig viktige for meg fordi de gjenspeiler Eden. Han elsker fotball, men han elsker øyeblikkene utenfor banen for å knytte en forbindelse, et vennskap. Vi var i stand til å dele disse øyeblikkene blant ungdommene, og vi samhandlet direkte.

Et tapende lag i Belgia med Eden Hazard (10) og Christian Benteke (9) mot Spania i EM 2007 U17 semifinalen. ©Fotonyheter

De to spillerne holdt kontakten, en i Lille og den andre i belgiske klubber (Standard, Gordijk, Mechelen og Genk), men de befant seg i Premier League sommeren 2012 samme år. De ble naboer i London i 2016 da Benteke signerte for Crystal Palace. Fotball ble ikke nevnt mye i samtalene deres. «Det som alltid har slått meg med Eden, var hennes ikke så bekymringsløse holdning. Men det er det som representerer ham best. Han tok ikke ting så tungt, han var alltid avslappet, men fremfor alt var han seg selv. Da vi tok kontakt snakket vi veldig lite om fotball. Vi snakket mye om familie.

baby «Hans jeg-ikke-bekymre-holdning er det som kjennetegner ham best.»

Hazards overgang til Real Madrid har ikke brutt koblingen, og Benteke forklarer: «Da han ble skadet, diskuterte vi hans retur, involvering. Jeg fortsatte å fortelle ham: vi er i en pyramide, vi, spillere på mitt nivå, er midt i pyramiden, vi måtte jobbe som gale, og vi måtte lide. Du er på toppen av denne pyramiden. Hvis du ikke lider nå, når vil du da? Ta det som en utfordring.

Da han ble bedt om å snakke om Eden Hazard og hvordan han merket ham, oppsummerte Christian Benteke det på denne måten: «Måten han spiller på, egentlig slik han er. Kanskje det var det som skadet ham. (Madrid), i en verden hvor du blir tvunget til å gi et visst bilde av deg selv, i den forstand at han var mer av ham. I den beste klubben i verden må du være vanskelig når han er høy.

