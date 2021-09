Christian Blumenfelt vil ha alt mens han søker verdensherredømme – Elite News

Christian Blumenfelt prøver å ta et nytt gigantisk skritt på veien mot verdensherredømme i lørdagens elitetriatlon i Utah.

Den nykårede kongen av OL og World Triathlon Series vil forsøke å fordrive norske Gustav Eden på Ironman 70.3 World Championships i St. George.

Etter det, forhåpentligvis neste februar, vil han prøve å bli best av hele serien på Ironman verdensmesterskap.

Big Blu har store drømmer

blomsterfelt, Snakker med Bob Babbitt om “Breakfast with Bob” (Sjekk hele intervjuet ved å klikke på den innebygde videoen nedenfor)Han sa: “Det var veldig kult å vinne OL og VM, og nå håper jeg å kunne legge til et nytt i helgen.”

Så snart 70,3 verdener dukker opp i bakspeilet, vil Blummenfelt begynne forberedelsene til Kona, og vil bruke den ekstra tiden forsinkelsen gir til å tilpasse seg den nye utfordringen.

“Det er min store drøm, bare krysser fingrene slik at de kan organisere arrangementet i februar. Det er fortsatt litt ukjent. Jeg skal gjøre forberedelsene mine. Så planen nå er at jeg har ekstra tid nå før Hawaii, jeg legger en ironman i Cozumel i slutten av november for å komme på opplevelsen.

“Det er sannsynligvis litt varmt og fuktig der inne, og betrakt det som en læringsprosess på Hawaii.”

St. George må være ‘episk’

Til tross for det har Blummenfelt selvfølgelig mer overbevisende arbeid å gjøre denne helgen, ettersom han takler verdens beste mellomdistansetalent lørdag morgen i Utah. Så langt elsker den norske stjernen det han ser.

“Jeg kom til St. George for et par dager siden nå. Når jeg ser på banen i går, er det en god bane, tøffe, stressende, tøffe forhold. Ja, det kommer til å bli et episk løp.

“Jeg tror det er en bane som passer meg godt. En kraftbasert sykkelbane med hele bakken som ruller. Jeg trodde hovedklatringen ville være litt brattere, men du ruller litt og så er du plutselig på topp.

“Jeg tror løpebanen er den vanskeligste delen av den. Det er aldri som noen flate seksjoner i det hele tatt, enten å gå opp litt eller knuse dem i overgangen eller avslutte igjen. Det er en veldig tøff bane.”

Arild Tveiten, atletisk direktør i Norges Triathlonforbund, bemerket nylig i et intervju med TRI247 at Tokyo i juli var kulminasjonen på mange års hardt arbeid, noe som førte til en massiv selvtillit.

Blumenfelt gjentok dette og sa at Tokyo ble satt i en sirkel på lagets kalender mer enn et tiår før det faktisk skjedde.

Tokyo er ti år i gang

“Det er noe vi har jobbet mot i 10 år, siden vi begynte med ungdomslandslaget i 2009, har vi hatt OL i tankene. Vi har hatt det langsiktige målet enten i Tokyo eller faktisk i Paris også, og det er der vi skal spille det, og vi skal vinne det.

“Så vi hadde denne lange troen på programmet og at det til slutt var en gullmedalje vi jobbet mot. Det var en enorm lettelse ikke bare for meg, men for hele teamet og alle involverte. Det har vært 10 års hardt arbeid og engasjement – ikke bare fra min side, men fra alle. “

Den visuelle virkningen av Blumenfelts episke seier i den japanske hovedstaden ble forsterket av trippeldrakten han hadde på seg. Det løftet øyenbrynene, men til slutt var det en annen faktor som bidro til en spennende seier.

“Vi utviklet denne nye drakten med nye stoffer slik at vi kan håndtere varmen bedre,” forklarte Blummenfelt.

Så vi brukte disse grunnleggende sensorene til å måle hvordan forskjellige stoffer i drakten påvirker løping og sykling.

“Å stå på startstreken og vite ikke bare at vi har trent så godt vi kan, men at vi har det beste utstyret for å løpe, det er noe som gir oss mye selvtillit.”

Bergensguttene river det av

Ikke overraskende ville Blummenfelts gullmedalje vinne en så stor avtale i hjemlandet Tokyo – interessen for dette løpet dvergte alt hans tidligere prestasjoner hadde produsert.

“Det er rart å se hvor mange som har sett løpet og vet hva vi gjorde i Tokyo. Vanligvis når vi vinner et løp i et verdensmesterskap, var det egentlig ingen som så hva vi gjorde.

Fremtidige norske olympiske triospillere Lotte Miller, Kasper Sterns, Christian Blumenfelt og Gustav Eden på en treningsleir i Flagstaff i 2015.

“Når jeg nå er ute og løper i byen, kan jeg ha tre eller fire personer som peker tommelen opp og sier” bra gjort, gratulerer. “Det er veldig flott at så mange skjønner hva vi har gjort. Drømmen er å ha et arrangement hjemme i Bergen – de jobber med det nå. “det neste året.”

Mens Blumenfelt tok ledelsen på pallen i Tokyo, var lagkameratene Eden (åttende) og Casper Sterns (11.) nære. Å ha tre gutter som ikke bare bodde i samme by, men gikk på samme skole, og å konkurrere i en olympisk triatlon sammen er en Hollywood -ting. Og det er en historie som åpenbart har mange kapitler å skrive.

Neste dag kommer lørdag i St. George. Det må være et annet epos.