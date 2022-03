Christian Clavier: «Jeg har bodd i Brussel i fire år!»

I 3. del av Saga bæres skuespiller Claude Verniulins kostyme Hva i helvete gjorde vi alle sammen?På kino 6. april.

Etter seieren Hva gjorde vi mot Gud? Utgitt i 2014, etter det Hva annet gjorde vi mot Gud? I 2019, Sagas tredje Opus-sted: Hva i helvete gjorde vi alle sammen? Den slippes i våre mørke rom 6. april. En komedie som er enda morsommere med franske klisjeer, men som også fokuserer på Mary (Chandel Lobby) og Claude Verniol (Christian Clavier) og foreldrene til nevøene deres. «Bildet skyver glidebryteren tilbake, fordi på noen måter er klisjeene ekte, Den 69 år gamle skuespilleren var enig. Det er en veldig irriterende murring-side, som er helt fransk. Det er en allianse av to: Det dyrkede Frankrike og opplysningstidens Frankrike, Louvre og til og med New Wave eller Cannes-festivalen. Så Pain and Pain, Marine Le Pens Frankrike. De er komplekse land, og de er hyggelige land.»

Filmen, som taler spesifikt til rasisme, taler spesifikt til fremveksten av ytre høyre i Frankrike.

«Det er et sosialt spørsmål over tid, ja, men ikke om presidentvalget, for filmen skulle vært utgitt for seks måneder siden. Og jeg vil si at det har vært et opprør av suverene og populister. . «

Nesten 10 år har gått siden den første delen av historien, med en følelse av at ingenting kan sies i dag … selv på kino.

