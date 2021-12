Christian Cusada er ugjenkjennelig og “på flukt”: hva skjer med ham?

Showet «Les 12 coups de Noël» ble sendt på TF1 forrige fredag. I mellomtiden kolliderte flere personligheter og tidligere kandidater. Den største forkjemperen for showet, Christian Cusada, deltok ikke. Men hva er det? Siden han ble løslatt fra fengselet i mars 2021, har han ikke blitt sett noe sted.

Den tidligere mesteren av 12 Coups de midi markerte Frankrike i januar 2017. Avvist fra planen presentert av Jean-Luc Reichmann, gikk Christian Cusada ut med 9 809 392 i inntekter og premier. Han skrev historie som showets beste mester. I mars 2019 ble imidlertid dette bildet av “mesteren” skadet da han ble arrestert og fengslet for “barnekorrupsjon” og “besittelse og spredning av barnepornografi”.

Utgitt mars 2021, Christian Quizada har ikke blitt oppdaget siden. Han skal ha slettet kontoene sine på sosiale medier og bestemte seg for å forlate området etter at leilighetseieren ga tilbake nøklene. “Han forsvant uten å legge igjen en adresse. Dagen etter løslatelsen fra fengselet forlot han en adresse og gikk inn, hvoretter han forsvant. JegL Løper! Han forsvant, fysisk og materielt, på Xavier DuPont de Ligonese-måten, ikke for feilene som ble gjort, men for flyten. Han forsvant“, Avslørte Gilles Verdes i “Touch Boss a Post” i april i fjor.

Hvor bor han nå? Ifølge en av underholdningsspaltistene, Guillo Genton, ble Christian Quizada funnet.”Ikke så langt fra Spania, på grensenFor å være ubemerket ville han ha endret utseendet ved å ikke la håret og skjegget gro.