Christian Eriksson: Martin Brightwhite sier at gjenopptakelsen av kampen mellom Danmark og Finland er “mindre dårlig avgjørelse”

Christian Erickson er på sykehuset i stabil tilstand

Den danske spissen Martin Brightwhite sier at beslutningen om å starte Danmarks Euro 2020-åpning mot Finland etter hjerteinfarkt av Christian Eriksen er “i det minste dårlig”.

Ericsson måtte være Gjenopplivet på banen Han ble senere kjørt til sykehus etter å ha kollapset kort tid før pause i lørdagens kamp.

Den 29 år gamle Inter-spilleren er i “god og stabil” stand.

Pride White sa at han hadde “bilder i hodet” og “skulle kvitte seg med dem.”

“Jeg er mer emosjonell om situasjonen,” sa Barcelona. “Viktigst av alt, Christian føler seg bra, så jeg føler meg også bra.

“Hans helse er det viktigste for alle. Det er viktig for meg personlig å se hvordan han følte seg bedre gjennom videoen. Jeg hadde noen bilder i hodet mitt sist lørdag, og jeg vil bli kvitt det.

“Vi mister alle en venn og en lagkamerat. Dette er ikke noe du normalt tenker på på en fotballbane. Lykke og kjærlighet er normalt. Ingen kan være forberedt på det som skjedde.”

Mandag snakket Ericssons agent, Martin Scootz, med midtbanespilleren på søndag og sa at han “kom med vitser” og “i god form.”

Det ble bare en gang rapportert at Eriksson var våken på sykehuset, og spillerne ble enige om å gjenoppta kampen, som gjenopptok nesten to timer etter Erikssons kollaps.

Ufa ga dem valget om å fortsette å spille den kvelden eller å spille på middagstid på søndag. Finland vant til slutt 1-0.

Danmarks trener Caspar Hullmond fortalte senere spillet Ikke start på nytt, Tidligere keeper Peter Schmeichel sa at det var “helt latterlig”.

“Ingen av alternativene er gode,” sa Bright White. “Vi tok veldig lite. Mange spillere kunne ikke spille. Vi var på et dårlig sted. Vi tok en dårlig beslutning.

“Vi ble fortalt at vi måtte ta en beslutning, det er alt jeg kunne si. Jeg ønsket at det skulle være den tredje veien fordi jeg ikke ønsket å gå ut igjen. Men Ufa sa at det var to alternativer. Vi tok en beslutning og vi visste at vi ikke kunne sove den natten. “

Danmarks keeper Gaspar Schmeichel sa: “Vi er plassert i en posisjon der vi personlig mener at vi ikke skal inkluderes.”

Leicester City-kapteinen sa også at en høytstående tjenestemann vil si “dette er ikke på tide å ta den avgjørelsen, og vi må vente til neste dag på en avgjørelse”.

“Uansett hva som skjedde, håper vi de vil lære av det,” sa han.

Ericsson ‘vil heie laget sitt mot Belgia’

Erickson er på et sykehus i København, hvor hans agent sa at han hadde gjennomgått “omfattende tester” av leger.

Scootz sa til den italienske avisen La Cassetta Dello Sport: “Jeg snakket med Christian [on Sunday] morgen. Han gjorde vitser, jeg så ham godt, han var i god form.

“Vi ønsker alle å forstå hva som skjedde med ham. Legene gjør en grundig undersøkelse, og det vil ta litt tid.

“Han var glad fordi det slo ham hvor mye kjærlighet det er for ham. Nyheter har kommet til ham fra hele verden. Christian vil ikke gi opp. Christian og hans familie ønsker å rette en takk til alle.

“Nå må han hvile. Kona og foreldrene er med ham.” [on Monday] Han kan til og med være på tirsdag.

Danmark spiller sin andre gruppe B-kamp mot Belgia på torsdag.

“I alle fall vil han heie laget sitt til kampen mot Belgia,” la Scouts til.

Schmidt besøkte Ericsson på sykehuset og sa at det “hjalp ham mye” etter å ha sett lagkameraten sin “smile og le”.

“Vi er fortsatt i kamper. Nå må vi prøve å se om vi kan slå dette og gjøre det for Christian, sette oss ned med oss ​​og gjøre dette for alle fansen som var like maktesløse i situasjonen som oss,” sier han. sa.

“Det er ingen tvil om at dette laget har enhet, styrken til å komme sammen og gå ut og gjøre noe spesielt.”