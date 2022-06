Christian Quizada «Becomes Robinson»: TPMPs avsløringer om det nye livet til den tidligere mesteren av 12 ettermiddagsskudd

Tidligere mester for showet «Les 12 coups de midi» på TF1 (inkludert Jean-Luc Reichmann ønsker ikke lenger å høre om det ), Christian Cusada, ble dømt til tre års fengsel for å ha voldtatt en mindreårig og besittelse og distribusjon av barnepornografi. Siden mars 2021 har han vært satt under rettsovervåking. Personen ble løslatt under strenge vilkår da han kunne nyte godt av den reduserte straffen for god oppførsel. Imidlertid kunne han ikke forlate fransk jord under straffen for å returnere til fengselet. Hva skjedde med ham mer enn ett år etter løslatelsen? Han ville ha endret utseende radikalt og leker nå med langt brunt hår og tykt skjegg.



«Han lander i Sør-Frankrike»

Denne torsdag kveld, i Touche pas à mon poste, avslørte Gilles Verdes at Christian Quesada for tiden er bosatt i Sør-Frankrike. «Han viste seg å være Robinson, lovet Cyril Hanona showets forfatter. Han bor mellom Narbonne og Béziers. Vi vil ikke gi ham den rette byen. I det området har han forsvunnet. Guillaume Genton avslørte også andre detaljer om dagliglivet Tidligere mester for Jean-Luc Reichmann-showet . «Hun er ok. Han har vært sammen med sine slektninger og spesielt en av sine brødre siden han ble løslatt fra fengselet. Han har ikke vist seg offentlig siden 2019. Han har fått forbud mot å publisere bøker eller filmer siden han ble løslatt fra fengselet. Han vil bli straffet hvis han gjør det. Det vil ikke være mulig å tjene penger i denne bransjen i tre år før 2024. Han vil uttrykke seg, men han kan ikke. Eller når du går fra TV-stjerne til folkefiende nummer én.