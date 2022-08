Christophe Dechavanne kommer tilbake til fransk fjernsyn

«Alle har nummeret mitt og det ringer ikke. Vi kommer ikke til å lure oss selv etter en stund.«Kommentarer av Christophe Dechavanne på Télématin i april i fjor så ut til å forutsi den definitive slutten på hans TV-karriere. Dette tok ikke hensyn til utholdenheten til den berømte franske animatøren … og hans velfylte adressebok.

Våre kolleger fra The Parisian avslørte tirsdag at journalist Léa Salame har kontaktet programlederen for å delta i et nytt France 2 talkshow som sendes fra september. Christophe Dechavanne vil ha status som «permanent gjest» i dette nye ukentlige showet, som har som mål å «fortelle tiden».

Etter mange år med god og tro tjeneste ved TF1, spesielt som leder for programmene «Ciel, mon mardi!», «En gylden familie» eller «Lykkehjulet» kommer programlederen tilbake. En konkurrerende public service-kanal. Etter epidemien var programlederen veldig tilbaketrukket og la ikke skjul på mangelen på «TV».

I juni, Vi informerte deg eksklusivt om at Christophe Dechavanne er i ferd med å ta sine første skritt på belgisk TV.. Franskmannen ble faktisk valgt til å erstatte Stéphane Pauwels for å ta tømmene til «Orages de la Vie» på RTL TVI. Siden de første episodene av programmet allerede er spilt inn, kan programlederen enkelt sjonglere mellom de to konseptene. Det lover å bli en stor fanfare!