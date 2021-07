Christopher Azer blir med United i Newcastle: Celtic-sjef går tilbake til trening som nyhetsforsvarer

Vi ønsker din tilbakemelding på de siste turene til Newcastle United. Du kan bli mer involvert i vår Chronicle Live MacBook-dekning ved å kommentere artikler og registrere deg for å åpne for mange funksjoner, for eksempel å delta i vår spesielle spørsmål og svar-økt, der du kan snakke med journalister om hva som skjer i klubben.

Klikk her for å komme i gang.