Celtic-forsvareren Christopher Azer vil forlate Glasgow-legendene i sommer da United er sterkt knyttet til et overgang til Newcastle.

Kontrakten hans utløper i slutten av neste sesong, så Celtic forventes å forvente et gebyr på rundt 15 15 millioner for å sikre sine tjenester.

Den norske forsvareren ble angivelig inspirert av en serie kommandoprogrammer i Parkhead, men forventer en ny utfordring.

United har et begrenset overgangsbudsjett i sommer, men har sett Azar som kan spille i midtforsvaret eller som en høyreforsvarer.

23-åringen har spilt begge Norges nylige allierte, men har ikke vært involvert i Euro 2020.

Det siste om Defenders fremtid er her.

Flytter målinnleggene seg?

Azer sies å være frustrert over den stigende prislappen hos Celtic.

Selv om Glasgow Club ikke har blokkert et trekk, er startprisindeksen hans rundt -8 6-8 millioner nå nær 15 m, noe som har presset noen sider.

Rapporter som kommer fra Glasgow vil uten tvil indikere at han er opptatt av å gå i sommer, og at skiftende mål kan sette sjansene for hans trekk i fare, mens Celtic ønsker å få så mye de kan for den norske internasjonale.

Brentford interesse

Premier League nye gutter ønsker å stjele en parade av klubber interessert i Brentford Aserbajdsjan i et forsøk på 12 millioner. Rapporter sier at Celtic har mer for forsvareren, og biene har et nytt forsøk.

Den prisen kan nesten fordobles for 8 millioner klubber som Newcastle og Norwich å betale.

Tilbake til trening

Azer var en del av den keltiske troppen som fløy til Wales fordi de gjorde forberedelser før sesongen.

Sheffield skal spille Charlton på onsdag og i Wales før han møter Celtic i Bristol City og Preston.

Deretter fortsetter de med å løfte sesongen med Champions League-åpningene mot midtbanen.

Dommen av Ange Postcoglo

Den nye Celtic-sjefen Ange Postegoglo ‘respekterer’ Christopher Azer som vil dra, men advarte United-keeper i Newcastle om at han bare vil ta den ‘beste avgjørelsen for en fotballklubb’.

Han ble spurt om fremtiden til Postegoglo, Azer og Otson Edward da den ble publisert forrige måned.

“Vel, jeg har ikke snakket med noen av dem ennå, og igjen vil jeg vente til jeg snakker med dem begge,” sa den nyutnevnte Celtic-sjefen til reportere.

“Begge har kommet til landet, og i likhet med meg vil jeg diskutere med dem, og vi vil ta de beste beslutningene for fotballklubben. Det er der min interesse ligger.

“For meg, menneskene i det, forstår og respekterer jeg deres egne preferanser, men jeg vil alltid ta avgjørelser til beste for denne fotballklubben fordi det er mitt ansvar.

“Derfor ble jeg oppdraget, så jeg tror det ville være flott for fotballklubben vår å komme videre, i mitt område, det er den retningen vi går.”

Azar om sin fremtid

Azhar har sagt ja til å forlate Celtic i sommer etter å ha blitt presset til å svare på spørsmål om hans fremtid.

Det Holland-baserte Sports Entertainment-teamet har utforsket alle alternativene som var tilgjengelige for ham, men selskapet var tett på sporet når det ble spurt om hva som var neste for 6-fots-6-forsvareren.

Chronicle Live forstår at Norge har sett landskampene i Newcastle siden 2019, og at Steve Bruce er ivrig etter å oppdatere sikkerheten sin.

Etter Norges seier over Luxembourg sa Azer til media i hjemlandet: «Med ett år igjen på kontrakten, vil det være den beste løsningen for meg og klubben min. Noe kommer til å skje i sommer.

“Det er selvfølgelig mange rykter, nå er det bare rykter.

“Jeg har et år på kontrakten med Celtic, og jeg vil forholde meg til den, men noe vil skje i sommer.

“Jeg har et år, og han vil være lojal mot klubben.

“For både meg og Celtic å få det beste utgangspunktet, betyr det at det vil skje i år.

“Jeg har fått med meg erfaring fra nesten 180 kamper for en flott klubb som Celtic.”

Konkurranse om hans signatur

United kan møte hard konkurranse fra Azer – den tyske siden Bayer Leverkusen har blitt knyttet til et trekk for 23-åringen.

Holland-baserte Sports Entertainment Group utforsker alle alternativene som er tilgjengelige for ham, og har gode solide kontakter i Tyskland, Italia og Spania, så en artikkel som knytter aserier med Bayer i dag i Glasgow Times er ikke overraskende.

Rapporter nord for grensen antyder at det allerede har blitt kontakt mellom Bayer og keltikken.

En annen tysk side, R.P. Leipzig holder Azer på radaren, og hvis de ikke klarer å signere Wolfsburgs Maxensen Lockrocks, vurderer Bundesliga-organisasjonen en handling.

Hva betyr dette for Legion

Azars mulige ankomst reiser et alvorlig spørsmålstegn ved stillingen til den franske forsvareren Florian Legion neste sesong.

Legion nyter en sesongbasert låneavtale i Alves, hvor han er åpen for å snakke om en permanent avtale med La Liga-klubben.

Newcastle har ikke signert Federico Fernandez i sommer og kan trenge ekstra beskyttelse. Legion har ett år igjen på sin Newcastle-kontrakt, men ble sendt på utlån av Steve Bruce i fjor sommer.

Azars neste klubbodds

Oppført i Newcastle som en av bookmakernes favoritt til å signere Azer i sommer – hvis han bestemmer seg for å betale Celtic-forsvareren.

Rapporter indikerer at United kan møte hard konkurranse om en midtstoppssignering fra Bayern Leverkusen, en Bundesliga-organisasjon.

Sommerens Azure signeringsfavoritter blir vurdert i Newcastle Crossroads Casinos motsetninger På 5/2 av Guardian flytter til St. James Park.

De samme bookmakerne mener imidlertid at til tross for utvekslingsspekulasjonene, er det å bo i Celtic et midtstoppparadoks (1/2).

Leverkusen er 3/1 og løper foran Premier League-rivalene Leicester City (5/1), Southampton (9/1) og Everton (11/1).

Attraksjonen til Premier League

Tidligere Arsenal-spiss Kevin Campbell sier at tiltrekningen til å spille i Premier League – og for en stor klubb som Newcastle – vil være en stor faktor.

“Det kommer til å skje,” sa Campbell Fotballinnsider.

“Jeg tror Newcastle’s tiltrekningskraft til å være en stor klubb vil være litt sterkere. Azer, som de fleste spillerne der, vil spille i Premier League. Det er en stor trekning.

“Jeg er sikker på at noe kommer til å skje. Fra det jeg hører fra de i spillet, har han gjort sine intensjoner veldig tydelige.”

Mulig advarsel

Etter deres interesse for Newcastle kunne Azer bli “funnet i Premier League”, ifølge tidligere Aston Villa og England-spiss KP Akbonlahor.

“Jeg tror han er en god spiller, men jeg så ham ikke i Premier League, for å være ærlig,” sa Akbonlahor. Fotballinnsider.

“Han finnes i Premier League. Du må respektere hvor stor Premier League er.

“Jeg er ikke sikker på det, jeg tror ikke han er klar for Premier League ennå.

“Han får ikke tid på ballen i Premier League. Du kan ikke fly frem i Premier League som han gjør.”

