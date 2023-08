Chrome vil advare deg om problematiske utvidelser

Bruker du utvidelser fra Chrome Store? Så pass på, fordi noen av dem kan være utdaterte eller ondsinnede … Heldigvis har Google tenkt på alt …

Utvidelser som er tilgjengelige i Chrome Store er generelt av god kvalitet. Men når dette ikke er tilfelle, sletter Google dem. Dette er for eksempel tilfellet hvis de blir foreldet, ikke respekterer reglene eller inneholder komponenter som utgjør skadelig programvare.

Bare fordi en utvidelse du bruker fjernes fra Chrome Store, betyr det ikke at den forsvinner fra nettleseren din umiddelbart. Motsatt er det mer sannsynlig at du uforvarende vil surfe i selskap med en vert som ikke alltid har gode intensjoner.

Til nå er den eneste måten å vite at en utvidelse har sluttet å bli brukt på, å gå tilbake til butikken. Unødvendig å si at vi ikke har til hensikt å fortsette med dette. Og for å beskytte deg har Chrome 117 et nytt triks: en advarsel.

Hvis en utvidelse fjernes fra Chrome Store, vil brukerne bli varslet umiddelbart. Men det krever litt mer innsats, siden disse er plassert i «Personvern og sikkerhet»-fanen i Chromes innstillinger. Historien er imidlertid ennå ikke si om varselet vil komme til PC også.

Unødvendig å si, hvis en slik advarsel oppstår, er det best å avinstallere nevnte utvidelser så snart som mulig.

_

