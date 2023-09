Chrome vil analysere nettleserloggen din

I konfidensialitetens navn vil Google Chrome analysere nettleserhistoriene til brukerne. Målet er todelt: bli kvitt tredjeparts informasjonskapsler som ga mye personlig informasjon til selskaper og tilbyr stadig mer personlig tilpasset annonsering.

Google ønsker å avslutte tilstedeværelsen av tredjeparts informasjonskapsler i sin søkemotor. For å gjøre dette har det amerikanske selskapet begynt å distribuere et nytt verktøy kalt Privacy Sandbox, som kan oversettes som «privacy sandbox».

I en utgivelseGoogle spesifiserer at Privacy Sandbox inneholder teknologier som: » beskytte brukernes personvern på nettet «. Disse nettbrukerne vil derfor være beskyttet mot tredjeparts informasjonskapsler takket være Privacy Sandbox. Derfor er initiativet på overflaten prisverdig.

Men fortsatt i sin pressemelding spesifiserer Google at Privacy Sandbox: » gir bedrifter og utviklere verktøyene for å drive digital forretningssuksess «. Det vil si at dette nye Google-verktøyet vil avstå fra tredjeparts informasjonskapsler og vil selv samle inn informasjon for å tilby det til selskaper. Derfor vil denne innsamlingen av informasjon ikke lenger utføres gjennom tredjeparts informasjonskapsler som analyserer aktiviteten din på Internett, men direkte gjennom nettleserloggen din. Og som forklart Samtalen, vil denne informasjonen bli brukt til å levere mest mulig målrettede annonser. I tillegg vil Privacy Sandbox forsøke å utlede hva en Internett-bruker kan være interessert i basert på nettleserhistorikken.

Oppsummert respekterer dette nye Google-verktøyet personvernet til Internett-brukere mer i den forstand at selskaper ikke lenger vil ha tilgang til så mye informasjon som før. På den annen side, i personvernets navn, vil Google være direkte ansvarlig for å inspisere nettleserloggen til brukerne.

For øyeblikket rulles Privacy Sandbox ut, noe som betyr at ikke alle Chrome-brukere ennå er underlagt dette nye verktøyet. Google har imidlertid til hensikt å permanent kvitte seg med tredjeparts informasjonskapsler og vil snart bruke Privacy Sandbox til alle brukerne.

For de som ikke er fornøyd med dette verktøyet, vil det være mulig å deaktivere det ved å gå til «personvern og sikkerhet»-fanen i Chrome-innstillingene.

