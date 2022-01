Chrono Cross og melodiene kommer tilbake med Across the Worlds vinyl

Wayô Records Y bare for spill Kunngjør forestående utgivelse av dobbel vinyl Across The Worlds – Chrono Cross Wayô Piano Collection.

Squares berømte JRPG er tilbake med sitt historiske lydspor, skapt av den legendariske komponisten Yasunori Mitsuda, i denne samlingen av pianoversjoner, tilgjengelig på to sorte vinyler siden utgivelsen. 28. januar 2022.

Across the Worlds er Chrono Cross sitt offisielle solopianoalbum, i sin helhet designet og produsert av Wayô Records med et prestisjefylt team. Gjenopplev de beste musikalske øyeblikkene i spillet i dette lange albumet, med avtale fra Yasunori Mitsuda og Masashi Hamauzu blant arrangørteamet!

Utformet som en del av 20-årsjubileet for kultvideospillet Chrono Cross, er Across the Worlds et offisielt lisensiert arrangementsalbum fra rettighetshaverne Septima Ley og Procyon Studio.

Chrono Cross ble utgitt i 1999 i Japan og i 2000 i engelsktalende land på PlayStation, og er den åndelige oppfølgeren til den svært populære Chrono Trigger, utgitt i 1995 for Super-Nintendo. Historien tar spillere med på en ekstraordinær reise gjennom forskjellige verdener og epoker, med et bredt utvalg av karakterer. Musikken hans, fullt komponert og arrangert av Yasunori Mitsuda, er ansett som en av tidenes beste videospillmusikk.