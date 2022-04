Chrono Cross Remaster, ned til 13 fps, viser ubehagelig ytelse.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition Ikke bare en remaster, men en høyt elsket JRPG som fortjener å bli reddet fra minnet. For noen dager siden kunne spillerne endelig få tak i denne oppdaterte versjonen av Chrono Trigger-serien. Nostalgi og hengivenhet til side, sant Det er uventede problemer.

Anmeldelser av spesialmagasiner ble sluppet tidligere denne uken, men tekniske anmeldelser er ennå ikke kommet. Digitalt støperi Dette er en benchmark når du tester alle typer teknologi og videospill, og i deres nyeste video fokuserer deres to eksperter på kilden Den ubehagelige ytelsen til Chrono Cross I konsoller.

En forbedret versjon som fungerer bedre enn PSOne-versjonen.

Digital Foundry har allerede gjort det kjent Chrono Cross: The Radical Dreamers-versjonen er langt fra en stor remaster.

Hovedproblemet med dette emnet er ytelsen på konsoller. 30 fps-hastigheten lider og standarden synker. Når du bruker nye புதிய

Denne siden Fokuserer på kampDer kommer de for å oppleve Faller til 13 fps ⁇

Også i Sammenligner PS4-versjonen (kjører på PS5) med PSOne-versjonen. Resultatene er ganske overraskende: Spillet fungerer best på 90-tallskonsollen.⁇

Som for eksempel Nintendo Switch EditionDet ser ut som Den har ikke mange endringer fra PS4-versjonen.Selv om de ikke har testet Xbox One, har jeg selv lest mange klager fra Xbox One-brukere.

Digital Foundry er veldig tydelige på dette, Chrono Cross: Radical Dreamers Edition er et av de verste videospillene på PlayStation 4 (i form av ytelse).. Det er uheldig å si at denne remasteren fungerer dårligere enn den originale konsollen, og jeg er veldig lei meg for å se at et så elsket spill blir ødelagt.