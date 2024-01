Chuck Norris om Bruce Lee: «Tilgi meg…

Av Pierre-Andréa Fraile | Sportsjournalist

Chuck Norris, en levende legende og viktig skikkelse innen kampsport, hadde privilegiet av å jobbe sammen med et annet ikon på feltet, Bruce Lee. Så han visste bedre å diskutere en tenkt kamp mellom dem.

Hvis paringen deres ofte oppsummeres av deres kollektive utseende Dragens vrede, de viste faktisk et mye dypere og mer komplisert forhold enn som så. Chuck Norris og Bruce Lee krysset aldri veier i en film på begynnelsen av 1970-tallet. Som kampsporteksperter delte de logisk nok kunnskapen sin med hverandre. Og ikke litt.

Chuck Norris er ærlig om Bruce Lees talent

Gjennom årene har Chuck Norris ofte blitt bedt om å snakke om Bruce Lee og forholdet hans til ham. Det er, noen ganger mer overraskende enn andre, slik han forestilte seg Deres potensielle prestasjoner som MMA-krigere. I et intervju med Fysisk kunstPå den annen side var han fornøyd med å male et portrett av sine medmennesker, og fremhevet fremfor alt sin ærlighet:

Han var veldig rask. Han lærte av hvem som helst, og han var veldig åpensinnet. Bruce begrenset seg aldri til én kampstil og trodde aldri en stil var overlegen andre. Han mente det var for mye «godt» i alt. Han sa at alle felt har styrker og svakheter, og det han prøvde å gjøre var å identifisere styrkene og bruke dem.

I et annet intervju, denne gangen filmet og sendt av en YouTube-kanal Birdie, gikk Norris bort fra kameraene for å snakke mer om samarbeidet deres. De to ble faktisk vant til å trene sammen og gjøre litt sparring fra tid til annen. På den annen side husket amerikaneren at han aldri møtte Lee i en ekte kamp, ​​som var langt fra et konkurransemiljø:

Bruce og jeg kjempet egentlig aldri fordi han aldri trengte å gå inn i konkurranseverdenen. Bruce var allerede en stjerne og trengte ikke å bli en fighter for å øke sin berømmelse. På den annen side måtte jeg bli det for å få den anerkjennelsen jeg fikk. Han trengte det ikke. Men hvis han hadde det, tror jeg han hadde blitt en kjempesuksess.

Men hvem av disse to ikonene ville ha klart å få overtaket på denne potensielle plakaten? Et spørsmål «Texas Ranger» klokelig unngikk Black Belt Magazine :

Tilgi meg for å svare med en annen 'Bruce-isme': «Skryt er en idiots idé om berømmelse.» »

Chuck Norris, til tross for alle sine kampferdigheter, nekter å betrakte seg selv som favoritten i en potensiell kamp mot Bruce Lee. Et fint symbol på den tidligere karatemesterens ydmykhet, men også et symbol på respekten han hadde for lagkameraten.