CIA bygger kunstig intelligens gjennom ChatGPT for å konkurrere med Kina

Dette kan også interessere deg

US Central Intelligence Agency (CIA) vil snart ha sin egen intelligente chat-agent, direkte inspirert av ChatGPT, for å analysere offentlig tilgjengelig informasjon som en del av sine ulike oppdrag. Målet er spesifikt å kunne konkurrere med de banebrytende teknologiene som brukes av sine kinesiske rivaler.

I følge Bloomberg, så CIA jobber med å utvikle et AI-drevet verktøy som matcher verktøyene som er tilgjengelige i Kina. Målet er å utnytte den enorme strømmen av offentlige data som er tilgjengelig på nettet i dag for å hjelpe forskerne med å finne nyttig informasjon for forskningen deres.

Tilrettelegging for arbeidet til CIA-agenter

Verktøyet vil spesifikt tillate amerikanske etterretningsbyråer å spore den opprinnelige informasjonskilden som er tilgjengelig for dem. I utgangspunktet er tanken å kunne «chatte» med en chatbot og få den til å systematisk gi svar eller ressurssammendrag.

Merk at selv om disse dataene er tilgjengelige for alle, ønsker CIA å ta hensyn til personvernspørsmål samtidig som loven respekteres. Bortsett fra CIA, bør dette verktøyet også være tilgjengelig for National Security Agency (NSA) og Federal Bureau of Investigation (FBI). På den annen side er den ikke tilgjengelig for offentligheten eller til og med for politiske beslutningstakere.

Prosjektet er faktisk en del av en bredere kampanje for å utnytte kraften til kunstig intelligens på tvers av den amerikanske regjeringen. Totalt sett har USA ambisjoner om å konkurrere med Kina, en leder på dette området spesielt.