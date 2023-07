CIA-direktør William Burns: «Misnøye med krig vil fortsette å tære på russiske ledere»

Krigen i Ukraina har en «ødeleggende» effekt på Vladimir Putin, sa CIA-direktøren lørdag, og skaper en eksepsjonell «mulighet» for etterretningsbyrået.

William Burns, fra Ditchley Foundation, Storbritannia, kalte Russlands invasjon av Ukraina «den mest umiddelbare og alvorlige geopolitiske utfordringen for den internasjonale orden i dag».

Ifølge ham var krigen et «strategisk nederlag» for Moskva som avslørte Russlands militære svakheter, ga et slag mot økonomien og oppmuntret til utvidelse og styrking av NATO.

– Misnøye med krigen vil fortsette å tære på Russlands lederskap… Denne misnøyen skaper en gang-i-en-generasjons mulighet for oss i CIA, sa Burns.

«Vi vil ikke la henne passere,» la han til, og la til at CIA nylig la ut en melding på Telegram som forklarer russerne hvordan de kan nå det amerikanske byrået gjennom det mørke nettet.

Wagner-opprøret: Den russiske generalen Sergei Churovikhin arrestert, stille i Kreml

En uke tidligere avslørte et mytteri 24. juni av Wagners leiesoldater ledet av den russiske paramilitære gruppen Yevgeny Prigozhin patentsvakheter ved høylys dag på kontoret til Russlands president Vladimir Putin.

Wagners leder stilte åpent spørsmålstegn ved hvorfor militær intervensjon hadde blitt satt i gang, og sa at «krig var nødvendig for at en gjeng jævler skulle stige til toppen».

– Virkningen av disse ordene og handlingene vil merkes i en stund, en kraftig påminnelse om den ødeleggende effekten av Putins krig på sitt eget samfunn og sitt eget regime, sa Burns.

CIA-direktøren nevnte ikke sin siste tur til Ukraina, hvor han møtte etterretningstjenestemenn og president Volodymyr Zelensky i juni, rett før Prigozhins mislykkede kupp.

Mr. Burns nevnte også Kina i sin tale. Han advarte spesifikt mot «økende innenlandsk undertrykkelse og (den kinesiske presidentens) aggresjon mot utlendinger».

Burns sa også at CIA har opprettet et Kina-fokusert misjonssenter og doblet andelen av det totale budsjettet til asiatiske maktoperasjoner.

Nok et mistenkelig dødsfall i Russland: Lederen for en russisk bank kollapser på mystisk vis