Med alle smilene hilste forsvarsspilleren på lagkameratene og overrakte kapteinshansken til den argentinske spissen Paulo Dipala, som tok farvel med en annen spiller, Turin Defos, mandag kveld.

Deretter vinket han til fansen mens spillet fortsatte.

Europamesteren med 116 landskamper, som skal ta farvel med det italienske landslaget 1. juni under kampen mot Argentina i London, annonserte onsdag at han forlater Juve, som har spilt siden 2005, og vant 19 trofeer med ham.

Han har ennå ikke bestemt seg for om han skal slutte å spille fotball eller begi seg ut på et siste eventyr i en alder av 37 år, for eksempel ved det nordamerikanske mesterskapet, en hypotese om å fange tauet ifølge italiensk presse.

«Zhou er alt for meg. Min ungdom, erfaring, modenhet. Ønsket om å lykkes, gleden ved å lykkes, aksept av fiasko.»Siellini sa i et Instagram-innlegg før den siste hjemmekampen. «Fra i dag vil du begynne å savne dette laget, disse fargene, dette garderoben. Du er et eksempel, en guide, en bror, en venn.»Lagkameraten hans Leonardo Bonucci, som blir kaptein neste sesong, skrev til ham på samme nettverk.

Dybala ble lenge hyllet på vei ut, møtt av sin tidligere trener Sari og hans nåværende Massimiliano Allegri på kanten av banen.

Men den 28 år gamle argentineren, som har scoret 115 mål i Pianoconero siden 2015, lo for lite og brast i gråt etter kampen: «Zoya» («smykker» på spansk) blader savnet dessverre. Det er inngått enighet om å forlenge kontrakten, som går ut i juni.