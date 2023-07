Cinema Quiz: 80s or 90s, hvilket tiår er denne filmen fra? – kino Nyheter

To fantastiske tiår med kino, og mange mesterverk eksisterer fortsatt i vår tids popkultur. Kan du fortelle om de ni bildene i denne quizen er fra filmer utgitt på 80- eller 90-tallet?

80- og 90-tallet ga et stort antall viktige filmer til arven fra kinoindustrien som markerte deres epoke og fortsatt refereres til i dag i 2020-tallets popkultur.

For eksempel kan vi tenke på 80-tallsfilmer som ET, The Shining eller Scarface, og 90-tallsklassikere som Seven, Forrest Gump eller The Silence of the Lambs. Det er verk som har hatt privilegiet av å eksistere i begge tiårene samtidig ved å lage franchisetakere etter suksessen til de første filmene.

Et av de mest ikoniske eksemplene er Terminator-filmen. I sin første del, regissert av James Cameron i 1984, fikk D-systemet stor plass av filmskaperen og hans mannskap.



Cinema Quiz: 80- eller 90-tallet? Velg selv! To fantastiske tiår med kino, og mange mesterverk eksisterer fortsatt i vår tids popkultur. Kan du fortelle om de ni bildene i denne quizen er fra filmer utgitt på 80- eller 90-tallet? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? I hvilket tiår ble denne filmen utgitt? Ja, kom gjerne tilbake til neste quiz… med bedre poengsum 😉 Du kjempet en stor kamp, ​​med et nesten perfekt resultat! Gratulerer, du klarte å unngå alle fallgruvene i denne quizen!

Ti år senere skjedde dette med James Cameron, som fortsatt signerte med Terminator 2, som skulle markere det neste tiåret, takket være en subtil idé som fikk Arnold Schwarzeneggers karakter til å se ut som en skurk. Fremfor alt takket være bruken av spesialeffekter som aldri ble sett på den tiden.

Et annet eksempel er Alien-serien, som begynte på slutten av 1970-tallet med Ridley Scott-regi, ble gjenopptatt i 1986 med James Cameron ved roret, og fortsatte på 1990-tallet med to nye regissører: David Fincher for del III (1992), og franskmannen Jean -Pierre Jeanette for Alien, the Resurrection (1997).

Men for denne quizen må du ta et valg. Det er opp til deg å fortelle oss om de medfølgende filmene er fra 80- eller 90-tallet. Klar for feilfri?