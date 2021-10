Cinema Release – A -Ha, mer enn et gutteband laget i Norge

– A-ha, mer enn et gutteband laget i Norge Den første syntetiske popgruppen på 1980 -tallet ble utsatt for en fantastisk og overraskende dokumentar. Jean-Philippe Bernard

Magne Furuholmen, Morton Harkett og Paul Wagtar-Savoy (venstre til høyre). Suksessen deres i 1985 fikk dem til å “ta meg” til popkonger. Modlis produksjon

Dette er navnet som tok oss lenge tilbake. Ikke forhistorisk, men nesten. På den tiden, på midten av 1980-tallet, var radioene “Take On Me” A-Ha sin første singel. Minst 24 ganger om dagen! Dette utro tastaturet som setter en kunstig popsang som nå har samlet mer enn en milliard visninger på YouTube, kan ikke unnslippe riffet. Den norske responsen på grupper av “frisørgutter” som Duran Duran, Human League og Haircut Hundred, var trioen bestående av Morton Harkett (sanger), Paul Waqtar-Savoy (gitar) og Magne Fruholmen (keyboard). Spesielle medier. Ryktene sier at A-Ha er et produkt skapt av en useriøs showvirksomhet. Tre godt dekorerte leker i henhold til de nye bølgekodene som kalles til å dusje platinumplater!