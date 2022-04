Circle henger i Kent og presenterer til Anderlecht

Etter oppsigelsen av Andrew Hjulseker (86.) ble det redusert til ti, med La Condois som delte 2-2 mot Sergil søndag, den 33. og siste dagen av mesterskapet. Tariq D’Souda (3.) og Laurent Deboitre (30.), to ganger ledende bøfler (59 poeng) ga fra seg 4. plass til Anderlecht (61 poeng), som vant Charleroi søndag kveld.

Thibault Somers (4., 81.) vil ikke spille i Circle Playoff 2 (44 poeng, 10.) til tross for et dobbelt århundre. Ti minutter før avspark hyller Circle Miguel von Tom, som døde denne uken, og endte på 16. plass på midtbanen, mens en film gjenvinner den tidligere vaktmesterens liv med familievalgt musikk. De to lagene, som kom inn med skjorter nummerert 16, samlet seg foran et banner med et bilde av deres tidligere kollega. Til slutt har Brugge på seg spesielle trøyer som bærer navnet «Miguel» som vil bli auksjonert bort til fordel for Me To You Foundation, som kjemper mot leukemi.

Seremonien distraherte ikke bøflene, spesielt da D’Sodoli scoret sitt 16. mål på en pasning fra Alessio Castro-Montes (3., 0-1). Brujois svarte direkte med Boris Bopovic, som headet inn en corner fra Dino Hotic med en heading i hjørnet. (4., 1-1). Hvis Warson ikke hadde sluppet en superrefleks i en engangspasning fra Castro-Montes (10.), ville Circle fortsatt blitt tvunget til å løpe bak scoringen. Etter et minutt med høy applaus og utgivelsen av seksten hvite ballonger ble det varmere (den 16.) da et banner med Van Toms navn og portrett ble plassert på toppen av stativet. Etter dette nye emosjonelle øyeblikket mistet ikke debatten sin intensitet, og med passeringen av Disodali brakte Deboyter bøflene tilbake til kommandoen (30., 1-2).

Den andre perioden startet med en feil av Davy Roff, som stjal ballen foran målet hans av Rabbi Madonto (50.). Siden bare den walisiske spissen var en litt farligere spiller, lanserte Circle-trener Dominique Talhammer andrepioneren Kevin Dengue (56.) for å legge mer vekt foran seg. Dersom et skudd fra Tissotali ikke hadde kollidert i stolpen (60.), ville manøveren nesten vært utslettet fra start. Folket i Brooks, som brukte lang tid på å komme seg ut av sonen sin, startet den første advarselen om dengue, hvis pasninger gikk litt langt (79.) før de fikk tilbake spenningen ved å miste ballen fra Somers Kent (81., 2-2) ).