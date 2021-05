Citi vurderer å lansere kryptovaluta-tjenester etter økt kundeinteresse-FT

Bloomberg

Grupper sier at å beseire Citi ved en $ 500 millioner feil var en feil

(Bloomberg) – Verdipapirforetak bør ikke få beholde den halve milliarden dollar sendt av Citigroup Inc. Ved en feiltakelse fordi betalingen ikke hadde blitt forfalt på ytterligere tre år, sa juridiske eksperter og advokatgrupper i en rettsanmodning om å oppheve kjennelsen. underrettsdom, som tillot Revlons långivere Inc. Ved å beholde $ 504 millioner, misbrukte banken dem i august i fjor, og ga juridisk presedens og potensielt skade industristandarder. Professorene sa til retten: “Det store volumet på overføringen, som er nesten 100 ganger størrelsen på kupongutbetalingene til de tiltalte, var et enormt rødt flagg.” De sa at forskuddsbetaling av 2016-lånet, like og uten forvarsel, “utgjør et annet sterkt rødt flagg som vil få en fornuftig person til å forhøre seg.” Loven skal ikke oppmuntre til “selvpålagt uvitenhet i situasjoner der det er i ferd med å skje.” I sin rettsvenns kortfattede uttalelse sa professorene at de la fram sine synspunkter for dommeren at “det ikke belastes en av partene” for å “avdekke og avhjelpe feilen.” De er ikke part i saken. Den gale konflikten på 900 millioner dollar begynte etter at Citigroup utilsiktet trakk mer enn 900 millioner dollar til kapitalforvaltere for Revlons långivere og deretter ba om at den ble returnert. Banken har reist sak mot selskaper, inkludert Brigade Capital Management, HPS Investment Partners og Symphony Asset Management, som ikke vil returnere pengene. Den tapte kampen uventet i februar, da en pinlig dødelig feil tvang Citigroup til å svare på regulatorer og stramme sine interne kontroller. Dommen var en velsignelse for kreditorer, som hadde kjempet en kamp med milliardæren Ronald Perlmans kosmetikkfirma over tidligere omstruktureringsmanøvrer. Jesse Foremans avgjørelse og sa at den “sendte sjokkbølger inn i markedene og forårsaket sinne i finansnæringen.” Den muntlige argumentasjonen for anke vil finne sted i august eller september. Professorer sa at midlene “ikke var forfallne til lånets løpetid i 2023,” og at full tilbakebetaling krevde skriftlig forhåndsvarsel fra både Revlon og Citibank som aldri skjedde og aldri ble stilt spørsmål ved. Betalingen ble utført utenfor kontrakten mellom investorene, selskapet og banken, som fungerte som administrerende agent for lånet. Det, sa de, burde ha “satt en rimelig långiver på Citibanks feilmelding”. “Hand touches” lånefagforeninger og fagforening tilbyr lignende argumenter i sin orientering om rettsvenner og sa at feil betaling allerede hadde “forstyrret” formuleringen og forhandlingen av kredittfasiliteter og markedsdeltakernes forventninger. Handelsgruppen sa at feilene vil oppstå fordi automatiserte transaksjoner ofte krever “manuelle berøringer”. En annen orientering ble gitt av American Bankers Association, Bank Policy Institute, Clearing House Payments Company LLC og Clearing House Association LLC til støtte for Citi. De sa at å la beslutningen om å stå ville “bryte veletablerte industrielle skikker og praksis” som har vært på plass i 30 år, og disse gruppene sa at “det daglige volumet og volumet av bankoverføringer utført av banker har økt betydelig.” “Bankene alene burde ikke bære risikoen for menneskelige feil overfor långivere som i dette tilfellet ikke ville ha noen skade hvis de overførte midlene ble feilet tilbake.” Furmans beslutning om å tillate verdipapirforetak å holde penger var basert på New York-avgjørelsen fra 1991 i en statlig rettssak, Banque Worms v. BankAmerica International. I dette tilfellet avgjorde høyesterett i New York at kreditoren kan beholde betalingen hvis han ikke feilaktig har sendt det, når en tredjepart feilaktig sender penger fra en skyldner til en kreditor. og de kom ikke med noen falske fremstillinger, men feil betaling i Banque Worms-saken var skyldte kreditorer på det tidspunktet den ble sendt, som indikert av kritikere av Citis beslutning. Les mer: Citi Faces ‘Finders Keepers’ til å bekjempe $ 500 millioner avgjørelse Citi-avgjørelsen kan ha “betydelige og skadelige virkninger” på bransjen, inkludert å legge til kostnader og risikoer i det lånte lånemarkedet, og “motvirke partene fra å delta i samarbeidende kontrakter “Å straffe dem som gjør det,” og innføre “usikkerhet i både de nye og de allerede eksisterende” lånelåneavtalene, “sa Syndicated Loans and Trade Association. Den akademiske gruppen inkluderer Columbia Law School-professorene Eric Tally, Thalia Gillis, Ronald Gilson og Joshua Mets. Robert SC Ott, University of California, Berkeley Professor Robert Bartlett, University of Michigan Professor Albert Choi, University of Pennsylvania professor David Hoffman, og Edward Morrison, meddirektør for Richard Paul Richman Center for Business, Law and Public Politikk i Colombia, anke er Citibank NA mot Brigade Capital Management LP, 21-487, US Court of Appeals, 2nd Circuit (Manhattan) Første sak er Citibank NA mot Brigade Capital Management, 20-cv-6539, US Court, Southern District of New York (Manhattan). (Oppdateringer med andre grupper som introduserer) For flere artikler som denne, vennligst besøk oss på bloomberg.com Abonner nå for å holde deg på toppen av den mest pålitelige nyhetskilden © 2021 Bloomberg LP