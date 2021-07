Citigroup utnevner Varun Matta for Southeast Asia Technology, Media Dealmaking

Citi Group Inc. Varun Matta fra CIMB er ansatt av ASEAN Region som styreleder for investeringsbanken Technology, Media and Telecom.

Mata, som blir medlem av US Bank i Singapore om noen få måneder, vil være administrerende direktør og vil også inkludere noen sponsede kunder for regionen, sa banken i en e-post. Regionen inkluderer også land som Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filippinene og Singapore.

“Vi har ASEAN for noen av de raskest voksende TMT-selskapene over hele verden, og vi intensiverer ytterligere vårt fokus på dette nøkkelutleieområdet for å støtte vår kundeledede vekst i Sørøst-Asia,” sa John Medzer, styreleder og Capital Markets Asia Pacific Bank. , i en e-post.

I løpet av de siste to månedene har Citigroup P.D. Rådet Tokopedia om å slå seg sammen med Kozak i Indonesia for 18 milliarder dollar for å bygge landets største internett-selskap. Det ga også råd til Norge Telenor ASA om sammenslåing av sin malaysiske mobilvirksomhet med Axiata Group PT for å danne 12 milliarder dollar for å bli den største telekommunikasjonstransaksjonen i Sørøst-Asia.

Matta vil rapportere til Jim Perry og Ho-Yin Lee, medledere for TMT for Asia Pacific, og David Pillar, leder for ASEAN Bank, Capital Markets and Advisors. Mata var sist leder for fusjoner og oppkjøp i CIMB, finansielle støttespillere og TMT. Før det var han direktør i Investment Bank for Sørøst-Asia i Credit Suisse Group AG fra 2010 til 2016.

(Den femte kolonnen legger til medformann i DMT.)