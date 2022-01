Citroën, Opel, Peugeot MPV-er og MPV-er er nå kun tilgjengelig i elektriske kjøretøy

Denne forenklingen av katalogen er en skikkelig (dårlig) overraskelse, gitt at bilene først ble utgitt på markedet for mindre enn 4 år siden. Dette handler om Citroen Berlingo og Spacetourer, Rifter og Traveler hos Peugeot og Combo og Zafira hos Opel.

Produsenter kan prøve å redde ansikt ved å spille på øko-fibre og posisjonere seg som pionerer innen elektrisk mobilitet, og krangle om kortsiktig foreldelse av bensin- og dieselmotorer, er virkeligheten mye mindre lys.

Denne uventede utelatelsen er faktisk skyld i CAFE-standardene. I henhold til disse lovene, vedtatt av Europa, har produsenter hvert år et gjennomsnittlig karbondioksidutslipp som ikke må overskrides; Med en nedadgående revisjonsterskel hvert år. Dessverre viser MPV-er og MPV-er relativt høyt forbruk, noe som fører til forurensende utslipp, takket være deres kinematiske struktur. Og siden Stylantis ikke har noen elektriske motorer, eller svært få motorer, trekker disse modellene gjennomsnittet opp. Så gruppen hadde ikke noe annet valg enn å ta denne avgjørelsen, til tross for den ubestridelige suksessen til disse modellene. Før lanseringen av den elektriske versjonen hadde Berlingo og Rifter allerede solgt 1 million eksemplarer! Dermed er begge merkene fratatt hellige volumer, og følgelig betydelige økonomiske gevinster.

280 km autonomi

Plutselig må nå fritidskjøretøyer nøye seg med en 100 kW (136 hk) elektrisk motor koblet til et 50 kWh batteri, som i beste fall gir 280 km rekkevidde. Litt trangt for en bil som ofte spiller rollen som hovedkjøretøyet for familier. Fremfor alt vil en grunnpris på over 36 000 euro (eller 10 000 euro mer enn tilsvarende bensinmodell) ikke fungere i deres favør.

Store MPV-er er bedre ettersom de også er tilgjengelige med et 75 kWh-batteri som gir en rekkevidde på opptil 330 km. Men så nådde prisene en topp: Fra 55.000 euro i Citroën.

Toyota og SUV-er er ikke berørt

Servicebiler er ikke inkludert i beregningen av produsentens gjennomsnittlige avslag, og lastebilversjoner av Berlingo, Jumpy, Partner, Expert, Combo og Vivaro forblir i katalogen. På samme måte forblir Toyota ProAce Verso og ProAce City Verso godt utstilt med 1,5-liters og 2,0-liters dieseler for den første; 1,2 liter bensin og 1,5 liter diesel for den andre. Den japanske produsenten har flere store volumhybrider i sitt sortiment, som har vist seg å være livreddere. Toyota kan derfor bli den store vinneren i dette tvungne utvalget av Stellantis, akkurat som Renault Kangoo, Volkswagen Caddy og nye Ford Tourneo Connect.