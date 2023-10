City of Waremme viser interesse for GEP-søknad

Effektivisere utvekslingen av informasjon mellom de forskjellige aktørene i det lokale livet (spesielt kommunale, regionale og føderale administrasjoner, men også nødsoner og politisoner) med sikte på bedre forvaltning av det offentlige rom: dette er grunnen til GEP-applikasjonen, utviklet av den ideelle organisasjonen GIG (for Geographic Information Group) og som snart lanseres. «Vi viser vår interesse for denne søknaden.sier rådmann Julien Humblet. Det lar deg sette mange ting til felles og forbedre kommunikasjonen mellom ulike tjenester. Det var allerede en første søknad av denne typen, men mer fokusert på ganske spesifikke temaer som byplanlegging, veier, kirkegårder… Her går det et skritt videre ved å tillate at veibedrifter administreres nesten i sanntid, for eksempel under en flytting , en demonstrasjon, og som vil bli kodifisert i en kartografisk portal og tilgjengelig for alle offentlige myndigheter.»

Derfor vil denne applikasjonen spare tid. «Jeg tror det er verdt det. Vi viser vår interesse her, så det forplikter oss ikke til noe, men det lar oss oppdage i større dybde hva denne applikasjonen kan bringe til oss som byen Waremme.»