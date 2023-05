Civilization-Destroying Asteroid: Jorden må være fredelig de neste 1000 årene

Omtrent 40 % av romobjektene NASA har oppdaget kan forårsake problemer i sin bane. Den amerikanske romfartsorganisasjonen har imidlertid ikke kommet frem for å bekrefte at noen kjente asteroider ikke vil passere planeten snart, da en liten variasjon i rommet kan ha store uforutsigbare effekter om 1000 år.

Likevel nådde University of Colorado-teamet sine lovende resultater ved å bruke en spesifikk metode på disse kjente NEO-ene. Ved å bruke «minimum orbital intersection distance», det vil si minimumsavstanden til skjæringspunktet mellom banene, var de i stand til å finne asteroider som nærmer seg jorden i svært lange perioder.

De analyserte banene til 1000 kjente NEO-er og de som forventes å nærme seg jorden i løpet av de neste 1000 årene. I følge simuleringene deres fant forskerne en NEO som kan representere en fare: 1994 PC1. Denne asteroiden har 0,00151 % sjanse for å komme nærmere jorden enn månen. Uheldig, kan du si, men til tross for alt er det 10 ganger mer sannsynlig enn andre asteroider…

Til slutt kan vi alle sove gjennom våre to ører de neste 1000 årene, og ingen asteroide vil komme for å ødelegge liv på jorden eller utslette menneskelig sivilisasjon slik den gjorde for dinosaurene. Men disse konklusjonene bør tas svært forsiktig, da de er basert på allerede kjente NEOer og bare 40 % (av de som er større enn én kilometer) og 95 % (av de som er mindre enn 1 km).