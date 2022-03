Clara Morgan redesignet en journalist under et intervju: «Du vet, dette er 2022»

Clara Morgan utviklet seg, noe som nå er ubestridelig. Den tidligere pornoskuespillerinnen har blitt en ekte forretningsmann: hun eier et merke med undertøy, hun skriver bøker, hun eier en kabaret, hun komponerer og åpner sanger. «Kjærlighetsbutikk». Jordan de Lux nevnte dette siste punktet i et lengre intervju på showet hans I Jordan. I rundt tretti minutter spurte verten Clara Morgan og virket litt irritert på henne.

Hun prøver først å komme til fortiden sin som pornoskuespillerinne, og tror hun ikke vil «Ikke snakk om det mer»Clara Morgan svarte uten å nøle: «Når folk snakker til meg om det, svarer jeg, folk snakker mindre til meg om det (…), men jeg vil ikke ødelegge det, jeg vil ikke ødelegge noe!» Han er fast bestemt på å minne henne om livet hun hadde før, og påpeker for henne at hun fortsatt er der. «En attraktiv kvinne» Til tross for sin nye karriere som gründer, har folk i tankene. «Vel ja, det er meg, det er universet mitt.»Hun reagerer med å trekke på skuldrene.

Noen sekunder senere i intervjuet ser det ut til at Jordan de Lux irriterer Clara Morgan, men han holder henne rolig. Når han åpner «Clara Morgan Store», åpner en butikk i Paris, hvor noen finner den. «Undertøy, leker, stearinlys, massasjeoljer …»Verten er overrasket over å høre gjesten hans snakke «Kjærlighetsbutikk». «Det er morsomt, du sier «kjærlighet». Du brukte ingen harde ord.» Han våkner foran taleskriverens turbulente luft. «Ja, jeg kan si hva du vil.»Hun svarte med et gult smil før hun fortsatte: «Du vet, innen 2022 tror jeg at mange kvinner allerede har prøvd eller misbrukt et leketøy. Glede er viktig, kjærlighet er ikke bare for andre, det er noe vi elsker. Den tar vare på seg selv ….»

Som en påminnelse spilte Clara Morgan hovedrollen i voksenfilmer fra 2000 til 2002.